תקרית חמורה

באמצע הלילה: הנהג זרק באכזריות את הנוסע היהודי והילד מהמונית

נהג אובר בבריטניה הוריד מדריך מחנה יהודי וילד בצד הדרך בשעת לילה מאוחרת, לאחר ששוחח איתם על יהדות וישראל וסירב להמשיך בנסיעה (יהדות בעולם)

(צילום: שאטרסטוק)

תקרית חריגה ואנטישמית אירעה בבריטניה, בה נהג אובר הוריד נוסעים יהודים בצד הדרך בשעת לילה מאוחרת, באמצע נסיעה, לאחר שיחה שגלשה לעיסוק בזהותם היהודית ובישראל.

לפי דיווח ב'ג'ואיש כרוניקל', האירוע התרחש בסביבות השעה שלוש לפנות בוקר לפני כשבוע באזור סטפורדשייר.

הנוסעים, מדריך מחנה קיץ יהודי וילד שהיה עמו, הזמינו נסיעת אובר שגרתית. במהלך הנסיעה פתח הנהג בשיחה, שאל את הנוסעים אם הם יהודים והחל להפנות שאלות ישירות על עמדותיהם בנוגע למצב בישראל ולמלחמה בעזה. השאלות הלכו והפכו תקיפות יותר, והנוסעים חשו אי נוחות גוברת.

בשלב מסוים עצר הנהג את הרכב בצד הדרך, במקום מבודד וללא תנועה ערה, והורה לנוסעים לרדת מיד. זאת למרות השעה המאוחרת ולמרות שביקשו להמשיך בנסיעה או להגיע לנקודה בטוחה. הנהג סירב, סיים את הנסיעה במקום והותיר אותם בשטח פתוח, מרוחק מיישוב סמוך.

הנוסעים נאלצו להזעיק עזרה ולהמתין להסעה חלופית. בהמשך דווח המקרה למשטרה המקומית ולחברת אובר.

מחברת אובר נמסר בתגובה כי החברה אינה סובלת אפליה מכל סוג וכי הנהג הושעה עד לסיום הבדיקה. במשטרה אישרו קבלת תלונה ובחנו את נסיבות האירוע.

הנוסעים ראו באירוע מקרה של אפליה על רקע דתי ולאומי. התקרית מצטרפת לשורה של אירועים מדאיגים כלפי יהודים בבריטניה בתקופה האחרונה למרבה הצער.

1
בינגו ! 1 מיליון תביעה נגד אובר וסיכוי סביר שיקבלו ! מזל טוב ובהצלחה
בני

