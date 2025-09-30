סוף לסאגה: הממשלה אישרה את מינוי דוד זיני לראשות השב"כ

שבועות של סאגה פוליטית ומשפטית נגמרו הלילה (שלישי), ערב יום כיפור, כאשר הממשלה הצביעה פה אחד על מינויו של אלוף במיל' דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. בהצעת ההחלטה של הממשלה נכתב כי זיני ייכנס לתפקידו בעוד חמישה ימים, בתאריך ה-5 לאוקטובר, ויכהן בו ב-5 שנים הקרובות. נתניהו בירך: "המציאות אחרי 7 באוקטובר מחייבת ראש שב"כ שמגיע מחוץ לשורות הארגון".

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "הממשלה החליטה פה אחד על מינויו של האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ לתקופה של 5 שנים. האלוף זיני ייכנס לתפקידו ב-5 באוקטובר 2025, י״ג בתשרי התשפ״ו.

האלוף זיני כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל, ובכללם: לוחם בסיירת מטכ"ל, מג"ד 51 בחטיבת גולני, מפקד יחידת אגוז, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, קצין אג"מ פיקוד מרכז, מקים חטיבת הקומנדו, מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, מפקד פיקוד ההכשרות והאימונים והגיס המטכ"לי ומקים חטיבת החשמונאים.

ראש הממשלה נתניהו בירך על מינויו של האלוף זיני לראש השב"כ, ואמר שהמציאות אחרי ה-7 באוקטובר מחייבת ראש שב"כ חדש המגיע מחוץ לשורות הארגון.

החשיבה הביקורתית שאפיינה את האלוף זיני בתפקידיו השונים, היכולת לחשוב מחוץ לקופסא, להתאים את המערכת למציאות משתנה, לצד ניסיונו העשיר והמבצעי בבניין כוח ובהפעלתו, הובילו למסקנה שהוא האדם המתאים ביותר לעמוד בראש השב"כ בעת הזאת.

הממשלה מאחלת לאלוף זיני הצלחה רבה בתפקידו וברכת גמר חתימה טובה לכל בית ישראל".

נשיא המדינה יצחק הרצוג מסר: ״אני מברך את אלוף (מיל׳) דוד זיני על מינויו הרשמי על ידי ממשלת ישראל לראש שירות הביטחון הכללי.

אלוף זיני מביא עימו ניסיון עשיר ומגוון של עשרות שנים כלוחם ומפקד בהגנה על מדינת ישראל ואזרחיה, וכעת הוא מקבל על עצמו להוביל את שירות הביטחון הכללי בתקופה רגישה ומאתגרת ביותר - מבחינות רבות - בתולדות מדינת ישראל.

בימים רגישים ומאוימים כמו אלה, כשגם היום ישראלים חפים מפשע הותקפו באכזריות בפעולת טרור, חשוב להזכיר לכולנו עד כמה תפקודו המיטבי והממלכתי של השב״כ קריטי להגנה על החברה הישראלית, על ביטחונה ועל ערכיה.

אני מאחל לראש השב"כ דוד זיני הצלחה רבה בתפקידו החדש, ומצפה לפעול עמו בשיתוף פעולה כפי שהיה עם קודמיו".

השר שיקלי מתח ביקורת על ראשות השב"כ בישיבת הממשלה ואמר: "שירות הביטחון הכללי הוא ארגון חשוב מאין כמותו, הוא מושתת על מיטב אנשינו ומציל חיים מדי יום. יחד עם זאת הארגון סבל בשנים האחרונות מפוליטיזציה חמורה. כולנו היינו עדים לשורה ארוכה של ראשי שב״כ שהביעו תמיכה בסרבנות הבזויה, במרי אזרחי ובארגוני דה לגיטימציה עוינים כמו בצלם ושוברים שתיקה.

את המילים הבאות אני אומר בזהירות הנדרשת ובכאב גדול. קשה שלא לחשוד שמאחורי ההחלטה האיומה, של ראש השירות לשעבר רונן בר, שלא ליידע אותך בזמן אמת במידעים קריטיים בליל השבעה באוקטובר עומדים מניעים פוליטיים".

על מינוי זיני אמר: "לעם ישראל מגיע ראש שב״כ ממלכתי - שמאמין בקשר שלנו למלכות דוד ועיר דוד. שמאמין בעם ישראל ובנצח ישראל. זכיתי להיות פקודו של דוד זיני ביחידת אגוז, הוא היא מפקד קשוח ותובעני, הוא האדם האחרון שהייתי רוצה להיתקל בו כאויב.

אני מאמין בו וביכולותיו ובטוח שיוכל לשקם את הארגון ולהוביל אותו לפסגות חדשות. לך בכוחך זה דוד זיני, עם ישראל כולו מאחוריך".

עם זאת, לא כולם קיבלו בחיבה את אישור המינוי: התנועה לאיכות השלטון הודיעה כי הגישה עתירה דחופה לבית המשפט העליון, בדרישה להוציא צו על תנאי שיורה לממשלת ישראל לנמק מדוע לא תבטל את החלטתה למנות את האלוף (במיל') דוד זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי. בנוסף, מבקשת התנועה צו ביניים שיקפיא את כניסתו של האלוף זיני לתפקיד עד להכרעה בעתירה.

העתירה מוגשת על רקע שורה ארוכה של פגמים חמורים ומהותיים שנפלו, לטענת התנועה, בהליך המינוי, הן במישור הכשירות והן במישור שיקול הדעת של הממשלה. פגמים אלה פוגעים באופן אנוש בטוהר המידות, בשלטון החוק ובאמון הציבור במוסד החיוני של ראש השב"כ, שתפקידו לפעול באופן ממלכתי, א-פוליטי ובלתי תלוי.

בלב העתירה עומדת הטענה כי הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים (ועדת גרוניס) כשלה בבחינת טוהר המידות של המינוי "במובנו הרחב". הוועדה, לטענת התנועה, ביססה את החלטתה על תשתית עובדתית רעועה, תוך התעלמות ממסד עובדתי רחב שהובא בפניה, ולא שקלה כראוי, אם בכלל, סוגיות קריטיות הנוגעות הן לטוהר מידותיו של הממנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, והן לטוהר מידותיו של המועמד, האלוף זיני.