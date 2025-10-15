כיכר השבת
מהומה מחוץ לאולם

משפט נתניהו | שר המשפטים לוין: "נקדם חוק שיאפשר לבטל דיונים במשפט נתניהו"

משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התחדש הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כשלצדו שורת שרים וחברי כנסת שהגיעו לתמוך בו וקראו לביטול המשפט | במקביל, שר המשפטים יריב לוין הודיע כי יקדם חוק שיאפשר לצמצם או לבטל את דיוני המשפט, בטענה שקיומו מנוגד לצדק ולטובת המדינה (חדשות משפט)

נתניהו בפתח משפטו, הבוקר (צילום: Reuven Kastro/POOL)

משפטו של ראש הממשלה התחדש הבוקר (רביעי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ימים ספורים לאחר ביקורו של הנשיא דונלד טראמפ בישראל והשבת החטופים. במקביל לחידוש הדיונים, יצא הליכוד למתקפה פומבית מתוכננת, במטרה להביא לביטול משפטו של ראש הממשלה.

שורת שרים וחברי כנסת מהליכוד הגיעו לאולם בית המשפט לתמוך בנתניהו, ופרסמו מסרים הקוראים לבטל את המשפט. בין השרים שנצפו בבית המשפט היו השרים מיקי זוהר, ניר ברקת, יואב קיש, שלמה קרעי, גילה גמליאל ועידית סילמן, לצד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וחברי הכנסת ניסים ואטורי, טלי גוטליב, אושר שקלים, צגה מלקו וח"כ לשעבר אסנת מארק.

מחוץ לבית המשפט הפגינו עשרות בני אדם, שהטיחו בקריאות "בושה" בשרים ובחברי הכנסת שהגיעו לתמוך בראש הממשלה. חלק מהנוכחים התעמתו עם המוחים, שתקפו אותם במילים קשות גם בתוך אולם בית המשפט, לאחר שראש הממשלה נכנס פנימה.

עם תחילת הדיון, מסר שר המשפטים יריב לוין, שלא נכח בדיון בניגוד לשרים ולח"כים אחרים, הודעה דרמטית בה הבטיח לקדם הצעת חוק חדשה.

לוין טען כי "משפט רה״מ מעולם לא היה צריך להתחיל וקיומו מנוגד הן לצדק והן לטובת המדינה". הוא קרא לקדם את הצעת החוק שיזם ח"כ אריאל קלנר מהליכוד, שמטרתה לאפשר לשר הביטחון לבטל דיונים לנתניהו "תוך היוועצות בשר המשפטים".

לוין סיכם כי בכוונתו להעביר את ההצעה בוועדת השרים לחקיקה מיד עם הנחתה על שולחנה. לפי הצעת החוק של קלנר, שר הביטחון יוכל לקצוב ולצמצם את קצב הדיונים במשפטים המתנהלים בבתי המשפט בעת מצבי חירום או מלחמה, אם קיים חשש לפגיעה בביטחון המדינה, וזאת בהתייעצות עם שר המשפטים. השר לוין ציין כי מטרת החוק היא להבטיח כי יתאפשר לראש הממשלה "להקדיש את הזמן הדרוש לניהול ענייני המדינה בעת הזו".

משפט נתניהו היום - יו"ר הכנסת אמיר אוחנה והשרה עידית סילמן (צילום: מסך)

גם שרי הליכוד שהגיעו לבית המשפט פרסמו הודעות חריפות נגד המשפט. שר החינוך יואב קיש מסר עוד לפני הדיון הודעה בה קרא לבטל את . הוא טען כי בעת גורלית ורגישה זו, כאשר נדרשת הנהגה המרוכזת במטרות הלאומיות, "לא ייתכן שראש ממשלת ישראל ייאלץ להקדיש שעות ארוכות מזמנו, מרצו ותשומת לבו למשפט תפור ומיותר, מתוקשר ונטול בסיס של ממש, שהפך מזמן לקרקס ציבורי ומשפטי". קיש הדגיש כי הטענה אינה נוגעת רק לעיתוי, אלא שהמשפט "מהשורש, היה ונשאר שגוי". לדבריו, זהו "משפט שנבנה על עיוותים, הדלפות, לחצים והאשמות תפורות... שהפך לכלי פוליטי ולאכיפה בררנית".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר קרא אף הוא לבטל את המשפט ואמר כי הוא "נדהם" שזה עדיין מתקיים. זוהר טען כי ראש הממשלה, המוביל כעת "את אחד המהלכים הגדולים בהיסטוריה של עמנו וארצנו", נאלץ לבזבז את זמנו היקר על "עדויות ודיונים משפטיים מיותרים שקורסים לתוך עצמם ושעוסקים בזוטות ורק גורמים לפילוג של העם".

השרים קיש וזוהר התייחסו שניהם לקריאתו הפומבית האחרונה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אשר תהה בפני נשיא המדינה יצחק הרצוג במליאת הכנסת מדוע לא יעניק חנינה לנתניהו. טראמפ, שציין כי "סיגרים ושמפניה, למי בכלל אכפת מזה?", אמר שמשפט נתניהו הוא פוליטי ומעוות. בהתייחסו לכך, קרא השר זוהר לחברי הממשלה "להצטרף להצעתו של נשיא ארה״ב וידידינו הגדול דונלד טראמפ ולבקש מנשיא המדינה הרצוג לתת לרה״מ חנינה". זוהר סיכם: "הגיע הזמן שנעצור את הסאגה ההזויה הזו ונאחד את העם מחדש".

יש לציין כי הדיון היום התקיים כמתוכנן, לאחר שביום ראשון הגיש נתניהו בקשה רשמית לבית המשפט המחוזי בירושלים לבטל את הדיון עקב "התפתחויות מדיניות והיסטוריות חריגות". הסיבה לבקשת הביטול נמסרה כצורך להיפגש עם נשיא קפריסין, וכן בשל "ביקור מדיני דחוף וחשוב במיוחד" שפרטיו נמסרו בחיסיון, ואשר מאוחר יותר התברר כביקור של נשיא אינדונזיה, שבוטל לבסוף.

עדותו הקודמת של נתניהו התקיימה ב-17 בספטמבר, ומאז בוטלו דיונים הן בשל החגים והן בשל טיסתו של ראש הממשלה לארה"ב. לאור העיכובים המשמעותיים במשפט, החליטו השופטים לאחרונה להגדיל את מספר הדיונים לארבעה בשבוע – צעד שסנגוריו של ראש הממשלה מתנגדים אליו.

