ברקע עיכוב מסירת הגופות על ידי ארגון הטרור, טראמפ מודיע כי חמאס חייב להתחיל להחזיר במהירות את הגופות שיש בידיו "אני עוקב אחר זה מאוד".

בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social בבעלותו כתב טראמפ כי "יש לנו שלום חזק מאוד במזרח התיכון, ואני מאמין שיש לו סיכוי טוב להיות נצחי. חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה".

טראמפ הוסיף כי "קשה להגיע לחלק מהגופות, אך אחרות ניתן להחזיר כבר עכשיו, ומאיזושהי סיבה הם אינם עושים זאת. אולי זה קשור לפירוז שלהם, אבל כשאמרתי שיחס הוגן יינתן לשני הצדדים, זה חל רק אם הם עומדים בהתחייבויות שלהם".

בסיום הפוסט הציב טארמפ דד-ליין וכתב: "נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".

מוקדם יותר דווח כי ישראל, כך על פי גורם מדיני בכיר, נתנה אור ירוק לכוחות מצרים מיוחדים להיכנס לרצועת עזה עם כלים הנדסיים מיוחדים.

ישראל אפשרה זאת על מנת לסייע לחמאס לאתר גופות חללים, דבר שלא הסכימה לו עד עכשיו, שכן היא טענה, שחמאס יודע היטב איפה נמצאים לפחות עוד חמישה חללים והוא לא זקוק לסיוע חיצוני.

עד כה כאמור ישראל התעקשה שלא לאפשר זאת, אך בשל הלחץ האמריקני ישראל אפשרה זאת רק לכוחות מצרים ולא לכוחות טורקיים, מכיוון שישראל מתנגדת לעת עתה, שטורקיה תתערב בנעשה ברצועה מסיבות מובנות.

בידי חמאס ושאר ארגוני הטרור ברצועה הכפופים לו יש 13 גופות חללים, שרובן ישראלים, חמאס הפר את התחייבותו ולא העביר שני חללים בליל שבת קודש.