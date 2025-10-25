אחרי האישור הישראלי: מצרים מכניסה כלים כבדים לרצועה | תיעוד

לאחר שדווח מוקדם יותר כי ישראל, כך על פי גורם מדיני בכיר, נתנה אור ירוק לכוחות מצרים מיוחדים להיכנס לרצועת עזה עם כלים הנדסיים מיוחדים, הפלסטינים מפרסמים הערב (מוצאי שבת) תיעוד של כניסת הכלים הכבדים לרצועה. על פי אל ג'זירה, הצוותים והכלים הכבדים הגיעו לח׳אן יונס בדרום הרצועה.

כפי שדווח, ישראל אפשרה זאת על מנת לסייע לחמאס לאתר גופות חללים, דבר שלא הסכימה לו עד עכשיו, שכן היא טענה, שחמאס יודע היטב איפה נמצאים לפחות עוד חמישה חללים והוא לא זקוק לסיוע חיצוני.

עד כה כאמור ישראל התעקשה שלא לאפשר זאת, אך בשל הלחץ האמריקני ישראל אפשרה זאת רק לכוחות מצרים ולא לכוחות טורקיים, מכיוון שישראל מתנגדת לעת עתה, שטורקיה תתערב בנעשה ברצועה מסיבות מובנות.

במקביל, על פי דיווח של איציק זוארץ בכאן 11, ישראל מחפשת חללים חטופים בתוך תחומי הקו הצהוב ברצועת עזה, כך אמר הערב גורם ביטחוני ישראלי למשפחות החטופים. הגורם הוסיף כי החיפושים בשטח שבשליטת צה"ל מתנהלים בעקבות הערכות מודיעין בנושא.

בנוסף, בסוף השבוע האחרון נעשו פעולות סנכרון בין ישראל לחמאס באמצעות המתווכות - בין היתר הועברו מיקומים של חטופים חללים בתוך הרצועה. כל צד העביר את המידע שיש לו ונעשו הצלבות, במטרה להביא לשחרור חטופים חללים נוספים בטווח הזמן הקרוב.