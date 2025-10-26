כיכר השבת
חוב של עשרות מילונים

בנט על החוק שיחייב אותו להחזיר חובות: "אנטי-דמוקרטי, נועד לבלום אותי מלרוץ"

רה"מ לשעבר בנט התייחס לחוק שיחייב אותו להשתמש בכספים שיגייס להחזיר את החובות למדינה מהמפלגות הקודמות שלו: "אנטי-דמוקרטי ופרסונלי שנועד לבלום אותי מלרוץ" (פוליטי)

נפתלי בנט (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

ראש הממשלה לשעבר, , תוקף הבוקר (ראשון) את הצעת החוק של ח"כ אביחי בוארון שתחייב אותו להשתמש בכספים שיגייס במערכת הבחירות כדי לשלם את חובות המפלגות הקודמות שלו למדינה. הצעת החוק תעלה הבוקר לוועדת שרים לענייני חקיקה וצפויה לקבל את אישורה.

מדובר בחוב מצטבר של כ-20 מיליון שקלים, חובות ממפלגת 'הבית היהודי' ו'ימינה'. יצוין כי בנט העביר את 'ימינה' לאיילת שקד כבר לפני כשלוש שנים, עת פרש מהחיים הפוליטיים.

בהצעת החוק נכתב בין היתר: "לפי הצעת החוק, "מי שכיהן כיו"ר מפלגה שהודיע על כוונתו להתמודד בבחירות בראש רשימת מועמדים שתגיש מפלגה חדשה, בטרם חלפו 7 שנים מיום שסיים לכהן כיו"ר מפלגה שיש לה חובות - כל הכספים שיתקבלו מהמפלגה החדשה מכל מקור שהוא ישמשו ראשית להחזר חובות המפלגה המקורית, לפני שיעמדו לרשותה של המפלגה החדשה".

יצוין כי ח"כ בוארון הדגיש שהצעת החוק תחול רק על מפלגות שמבקר המדינה קבע שהתנהלו בצורה לא תקינה, מה שהוביל ליצירת חובות.

בנט, כאמור, תקף הבוקר את הצעת החוק וטען: "רק שלטון כושל שעסוק בשרידות אישית ופוליטית, מפחד להתמודד מולי. לכן הוא מנסה להעביר חוק אנטי-דמוקרטי ופרסונלי שנועד לבלום אותי מלרוץ ומהמדינה להתקדם לאיחוי ושיקום".

"זה לא יעזור", הבהיר בנט: "החוק לא חוקתי וייפסל מיד. אנחנו ננצח, נאחד את העם, ונשקם את ישראל".

