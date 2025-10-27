השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס היום (שני), במהלך דבריו בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, לדיווחים ולפיהם המחבלים בעזה התעללות בחטופים בתקופת השבי בעקבות התבטאויות שלו.

״בפתח הדברים, אני רוצה להגיב על איזשהו קמפיין שיש נגדי כרגע", אמר בן גביר. "אני רואה שהתקשורת הישראלית שמאמצת את הנרטיב של החמאס, ומנסה לסייע לארגון הזה הפעם עם איזשהו פייק שהחמאס גילה קשיחות בגלל איתמר בן גביר, בגלל השינויים שעשיתי בבתי הכלא.

"אני גאה בשינויים שעשיתי בבתי הכלא. 30 שנה אתם התנהגתם כלפי המחבלים בהתרפסות - אתם הפכתם את בתי הכלא לקייטנות, הפכתם את בתי הכלא למלון הכול כלול. 30 שנה התרפסתם בפני כל המחבלים. בא איתמר בן גביר ושינה את כל המשוואה שאתם יצרתם״.

חברי הכנסת נעמה לזימי, יסמין פרידמן ועדי עזוז הטיחו לעבר השר כי "חטופים הוכו מכות קשות. אתה ידעת? שב"כ אמרו לך שהם חוטפים בגללך?"

מהומה התפתחה באולם. בן גביר הטיח במבקריו בתגובה: "כולכם דוברי החמאס, החמאס גאה בך", וחברות הכנסת הורחקו מהאולם.

בחודשים האחרונים, עוד מתקופת העסקה הקודמת, הושמעו טענות מפי חטופים ומפי גורמים שונים, ולפיהן המחבלים החריפו את ההתנהגות שלהם כלפי חטופים בעקבות התבטאויות של בן גביר על תנאי המחבלים בכלא. בימים האחרונים סיפרו דברים דומים גם שורדי השבי שגב כלפון ובר קופרשטיין, שלאחרונה שבו מעזה.

אמש בן גביר הגיב לכך בסרטון שפרסם: "אני מחבק חיבוק את בר קופרשטיין ואת כל החטופים שחזרו הביתה. אבל התקשורת הישראלית מאמצת את הנרטיב של החמאס.

"החמאס לא היה צריך תירוץ כדי שב־7.10 הם ייכנסו, יירצחו, יאנסו, יתעללו, יישרפו תינוקות. כל הדברים האלה התרחשו עוד הרבה לפני השינויים בבתי הכלא - שינויים שנתניהו באותה תקופה לא נתן לי לבצע. היום גם בשירות הביטחון הכללי מודים שפרסום המדיניות הוביל לכך שהפיגועים ירדו ושהחמאס יירתעו".