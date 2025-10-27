כיכר השבת
מהומה בכנסת

בן גביר הגיב לטענות שבגללו הוכו חטופים בעזה: "כולכם דוברי חמאס"

בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, התייחס השר לביטחון לאומי איתמר בן דביר לדיווחים על כך שמחבלים התעללו בחטופים בעקבות התבטאויותיו. הוא אמר שמדובר ב"פייק" וב"אימוץ הנרטיב של חמאס" על ידי התקשורת. הביע גאווה בשינויים שביצע בבתי הכלא | צפו בדברים המלאים (חדשות, בארץ)

בן גביר במהלך דבריו (צילום: ללא קרדיט)

השר לביטחון לאומי התייחס היום (שני), במהלך דבריו בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, לדיווחים ולפיהם המחבלים בעזה התעללות בחטופים בתקופת השבי בעקבות התבטאויות שלו.

״בפתח הדברים, אני רוצה להגיב על איזשהו קמפיין שיש נגדי כרגע", אמר בן גביר. "אני רואה שהתקשורת הישראלית שמאמצת את הנרטיב של החמאס, ומנסה לסייע לארגון הזה הפעם עם איזשהו פייק שהחמאס גילה קשיחות בגלל איתמר בן גביר, בגלל השינויים שעשיתי בבתי הכלא.

"אני גאה בשינויים שעשיתי בבתי הכלא. 30 שנה אתם התנהגתם כלפי המחבלים בהתרפסות - אתם הפכתם את בתי הכלא לקייטנות, הפכתם את בתי הכלא למלון הכול כלול. 30 שנה התרפסתם בפני כל המחבלים. בא איתמר בן גביר ושינה את כל המשוואה שאתם יצרתם״.

חברי הכנסת נעמה לזימי, יסמין פרידמן ועדי עזוז הטיחו לעבר השר כי "חטופים הוכו מכות קשות. אתה ידעת? שב"כ אמרו לך שהם חוטפים בגללך?"

מהומה התפתחה באולם. בן גביר הטיח במבקריו בתגובה: "כולכם דוברי החמאס, החמאס גאה בך", וחברות הכנסת הורחקו מהאולם.

בחודשים האחרונים, עוד מתקופת העסקה הקודמת, הושמעו טענות מפי חטופים ומפי גורמים שונים, ולפיהן המחבלים החריפו את ההתנהגות שלהם כלפי חטופים בעקבות התבטאויות של בן גביר על תנאי המחבלים בכלא. בימים האחרונים סיפרו דברים דומים גם שורדי השבי שגב כלפון ובר קופרשטיין, שלאחרונה שבו מעזה.

אמש בן גביר הגיב לכך בסרטון שפרסם: "אני מחבק חיבוק את בר קופרשטיין ואת כל החטופים שחזרו הביתה. אבל התקשורת הישראלית מאמצת את הנרטיב של החמאס.

"החמאס לא היה צריך תירוץ כדי שב־7.10 הם ייכנסו, יירצחו, יאנסו, יתעללו, יישרפו תינוקות. כל הדברים האלה התרחשו עוד הרבה לפני השינויים בבתי הכלא - שינויים שנתניהו באותה תקופה לא נתן לי לבצע. היום גם בשירות הביטחון הכללי מודים שפרסום המדיניות הוביל לכך שהפיגועים ירדו ושהחמאס יירתעו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר