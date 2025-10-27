ממתינים לשובם. שחרור חטופים בעסקה הקודמת ( צילום: פלאש 90 )

רגעים משמחים בישראל: זמן קצר לפני פקיעת הדד-ליין של הנשיא טראמפ - שהודיע שעל ארגון הטרור חמאס לשחרר חטופים חללים ישראלים, בצה"ל אישרו הערב (שני) כי הצלב האדום מעביר כעת את גופת החלל החטוף לידי כוח צה"ל.

על פי ההודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ: "על פי המידע שנמסר מהצלב האדום, ארון של חטוף חלל, הועבר לידיו והם עושים את דרכם אל עבר כוח צה"ל בשטח הרצועה". בצה"ל הדגישו כי הם "מבקשים לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים", בנוסף הובהר כי "חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים". מוקדם יותר הערב, החלו להתקבל אינידקציות על כך שחמאס צפוי להחזיר חלל חטוף, האינדיקציות הועברו על ידי המתווכות וההערכה כעת היא שישתחרר חלל אחד בלבד. שורד השבי יוסף חיים אוחנה מדבר על הכול וחושף: כך הצלחתי לשכנע את חמאס "שלא לרצוח אותי" קובי אטינגר | 21:52 באל ג'זירה דווח, כי נערכו חיפושים בשכונת תופאח בעזה, אך הם הסתיימו ללא תוצאות וללא מציאת עוד גופות, אם כי לאחר מכן נמסר דיווח, כי הגופה נמצאה באיזור תופאח. עד כה נותרו בידי ארגון הטרור חמאס 13 חללים, שרבם ישראלים, אך יש ביניהם גם אזרחים זרים.

מחבלי ורוצחי חמאס ( צילום: אלי /פלאש 90 )

נזכיר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב במוצאי שבת דד - ליין ברור לפיו: "חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה. נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".

ברקע הביקורת בישראל על ה'מריחת זמן' של חמאס בצורה מפלצתית על חשבון הכאב של המשפחות ועם ישראל, מוקדם יותר היום (שני) דווח כי חמאס הודיע למדינות המתווכות כי הוא בעיצומו של תהליך חילוץ בין שבעה לתשעה חללים ישראלים, שמיקומם ידוע לו באזורים שונים ברצועת עזה. לדיווח אין אישור ממקורות אחרים.

על פי ערוץ א-שרק הסעודי, החטופים החללים יימסרו באמצעות הצלב האדום מיד לאחר חילוצם, מבלי שצוין מועד המסירה הצפוי. לפי הדיווח, הזרוע הצבאית של חמאס ממשיכה לפעול לשם כך, לאחר הגעת כלים כבדים שמסייעים בפעולות החפירה.

המקור ציין כי חמאס ביקש לפני כמה ימים, באמצעות המתווכות, כי "הצבא הישראלי ייסוג מאזורים מסוימים שנקבעו מחוץ לקו הצהוב" בדרום רצועת עזה כדי "להשלים את פעולות החיפוש והחילוץ".

מוקדם יותר דווח בעזה כי כמה כלים כבדים הגיעו לציר סלאח א-דין - לצורך החיפושים אחר החטופים החללים ממזרח לעיר עזה. הבוקר מקורות פלסטינים דיווחו כי 13 משאיות בבעלות מצרית הגיעו אמש למטה הוועדה המצרית במרכז רצועת עזה. הם טענו כי המשאיות הובילו ציוד כבד שנועד לסייע לאיתור חטופים חללים.