הודעה מפתיעה: ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חשף הערב (שני), כי אין בכוונתו להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת במסגרת מפלגה כזו או אחרת.

בדברים שהשמיע ראש המוסד לשעבר בכנס שורת הדין טען האחרון "אני לא רץ לפוליטיקה בבחירות הקרובות", על השאלה איך הוא רואה את עתידו הפוליטי השיב כהן: "נראה מה יהיה בהמשך״

בנוסף התייחס הבכיר הביטחוני לשעבר לסוגית החללים ברצועה שעדיין לא הוחזרו ארצה וטען: ״אני מעריך שיש לפחות שבעה חטופים חללים נוספים שחמאס יודע היכן הם נמצאים, ויכולים לאתר ולהחזיר אותם אלינו. לגבי היתר אינני בטוח״.

בכאן חדשות פורסם לאחרונה כ כהן נפגש בשבועיים האחרונים בארבע עיניים עם יו"ר כחול לבן בני גנץ. נציין כי ההחלטה של כהן נתקבלה למרות שהצהיר לאחרונה כי כדי לחולל שינוי במדינה הוא האיש שצריך להיות ראש הממשלה.

רק לאחרונה הודיע ראש המוסד לשעבר יוסי כהן בריאיון לפודקאסט של יסמין לוקץ' כי הוא מתכוון לרוץ בבחירות הקרובות לכנסת, כהן אף התייחס למסריו, ולעמדת משפחתו בנוגע לכניסה לחיים הפוליטיים.

כהן התייחס לממשלה שתקום לאחר השבעה לאוקטובר וטעו כי "כדי שיקרה שינוי של ממש, אני צריך להיות ראש הממשלה".