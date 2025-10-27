כיכר השבת
לאור המצב בסקרים?

ראש המוסד לשעבר יוסי כהן בהודעה מפתיעה: "לא אתמודד בבחירות הקרובות לכנסת"

ראש המוסד לשעבר יוסי כהן הודיע הערב במפתיע כי הוא לא יתמודד בבחירות הקרובות במסגרת פוליטית  | לדבריו: ״אני לא רץ לפוליטיקה בבחירות הקרובות. נראה מה יהיה בהמשך״ (פוליטי)

יוסי כהן לצד רה"מ נתניהו (צילום: פלאש 90)

הודעה מפתיעה: ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חשף הערב (שני), כי אין בכוונתו להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת במסגרת מפלגה כזו או אחרת.

בדברים שהשמיע ראש המוסד לשעבר בכנס שורת הדין טען האחרון "אני לא רץ לפוליטיקה בבחירות הקרובות", על השאלה איך הוא רואה את עתידו הפוליטי השיב כהן: "נראה מה יהיה בהמשך״

בנוסף התייחס הבכיר הביטחוני לשעבר לסוגית החללים ברצועה שעדיין לא הוחזרו ארצה וטען: ״אני מעריך שיש לפחות שבעה חטופים חללים נוספים שחמאס יודע היכן הם נמצאים, ויכולים לאתר ולהחזיר אותם אלינו. לגבי היתר אינני בטוח״.

בכאן חדשות פורסם לאחרונה כ כהן נפגש בשבועיים האחרונים בארבע עיניים עם יו"ר כחול לבן בני גנץ. נציין כי ההחלטה של כהן נתקבלה למרות שהצהיר לאחרונה כי כדי לחולל שינוי במדינה הוא האיש שצריך להיות ראש הממשלה.

רק לאחרונה הודיע ראש המוסד לשעבר יוסי כהן בריאיון לפודקאסט של יסמין לוקץ' כי הוא מתכוון לרוץ בבחירות הקרובות לכנסת, כהן אף התייחס למסריו, ולעמדת משפחתו בנוגע לכניסה לחיים הפוליטיים.

כהן התייחס לממשלה שתקום לאחר השבעה לאוקטובר וטעו כי "כדי שיקרה שינוי של ממש, אני צריך להיות ראש הממשלה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (44%)

לא (56%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר