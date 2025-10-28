שעות לאחר התרגיל האכזרי של חמאס - הצלב האדום נזכר להגיב

שעות אחרי פרסום תיעוד התרמית האכזרית והנפשעת של חמאס שביים מציאת גופת חלל בעזה - בצלב האדום נזכרו להגיב לאירוע, ומסרו כי "לא מתקבל על הדעת שבוים חילוץ מזויף", וכי "החזרת שרידים ליקירים אסור שתהיה פוליטית".

על פי ההודעה, "הוועד הבינלאומי של הצלב האדום מודע לסרטון הנוגע לאיסוף גופה בעזה. לבקשת חמאס, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום הסכים להיות נוכח במקום בתום לב, בתפקידו כמתווך ניטרלי בין הצדדים. הודעה על נוכחות הארגון נמסרה לרשויות הישראליות ובוצעה בשקיפות מלאה עמן".

לדבריהם, "לא מתקבל על הדעת שבוים חילוץ מזויף, כאשר כל כך הרבה תלוי בקיום הסכם זה וכאשר משפחות רבות כל כך עדין ממתינות במתח למידע על אהוביהן".

"אנו חוזרים ומדגישים בדחיפות את קריאתנו לטפל בשרידי אדם באופן מכובד, בהתאם לדרישות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי, כמו גם לשמור על סטנדרטים פורנזיים. החזרת שרידים ליקירים אסור שתהיה פוליטית" נכתב.

כזכור, מוקדם יותר היום חשף דובר צה"ל תיעוד של פעילי חמאס מוציאים שרידי גופה ממבנה בו הוכן מבעוד מועד, וקוברים אותם בסמוך באדמה. זמן קצר לאחר מכן ארגון הטרור חמאס, קרא לנציגי הצלב האדום, וייצר מצג שווא של מציאת גופת חלל.

מדובר צה"ל נמסר: "תיעוד זה מראה בבירור כי ארגון הטרור חמאס מנסה לייצר מצג שווא של ניסיונות ומאמץ לאיתור הגופות, בזמן שיש תחת ידו חללים שאינו משחרר כמחויב בהסכם. זאת, לצד טענות שווא על חוסרים בציוד הנדסי אשר באופן ברור לא נדרשו למסירת השרידים, ועל כן טענות אלו לא מהוות מכשול להחזרת יתר החללים".