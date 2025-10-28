כיכר השבת
"לא מתקבל על הדעת"

שעות לאחר התרגיל האכזרי של חמאס - הצלב האדום נזכר להגיב

הצלב האדום התייחס לסרטון שפורסם בישראל סביב מציאת שרידיו של החלל אופיר צרפתי, ומסר כי "לא מתקבל על הדעת שבוים חילוץ מזויף, כאשר משפחות רבות כל כך עדיין ממתינות במתח למידע על אהוביהן" | עוד נמסר: "החזרת שרידים ליקירים אסור שתהיה פוליטית" (מדיני)

צפו בתיעוד המלא של התרגיל הנפשע (צילום: דובר צה"ל)

שעות אחרי פרסום תיעוד התרמית האכזרית והנפשעת של שביים מציאת גופת חלל בעזה - בצלב האדום נזכרו להגיב לאירוע, ומסרו כי "לא מתקבל על הדעת שבוים חילוץ מזויף", וכי "החזרת שרידים ליקירים אסור שתהיה פוליטית".

על פי ההודעה, "הוועד הבינלאומי של הצלב האדום מודע לסרטון הנוגע לאיסוף גופה בעזה. לבקשת חמאס, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום הסכים להיות נוכח במקום בתום לב, בתפקידו כמתווך ניטרלי בין הצדדים. הודעה על נוכחות הארגון נמסרה לרשויות הישראליות ובוצעה בשקיפות מלאה עמן".

לדבריהם, "לא מתקבל על הדעת שבוים חילוץ מזויף, כאשר כל כך הרבה תלוי בקיום הסכם זה וכאשר משפחות רבות כל כך עדין ממתינות במתח למידע על אהוביהן".

"אנו חוזרים ומדגישים בדחיפות את קריאתנו לטפל בשרידי אדם באופן מכובד, בהתאם לדרישות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי, כמו גם לשמור על סטנדרטים פורנזיים. החזרת שרידים ליקירים אסור שתהיה פוליטית" נכתב.

כזכור, מוקדם יותר היום חשף דובר צה"ל תיעוד של פעילי חמאס מוציאים שרידי גופה ממבנה בו הוכן מבעוד מועד, וקוברים אותם בסמוך באדמה. זמן קצר לאחר מכן ארגון הטרור חמאס, קרא לנציגי הצלב האדום, וייצר מצג שווא של מציאת גופת חלל.

מדובר צה"ל נמסר: "תיעוד זה מראה בבירור כי ארגון הטרור חמאס מנסה לייצר מצג שווא של ניסיונות ומאמץ לאיתור הגופות, בזמן שיש תחת ידו חללים שאינו משחרר כמחויב בהסכם. זאת, לצד טענות שווא על חוסרים בציוד הנדסי אשר באופן ברור לא נדרשו למסירת השרידים, ועל כן טענות אלו לא מהוות מכשול להחזרת יתר החללים".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

