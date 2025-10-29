כיכר השבת
היועמ"שית כצפוי מתייצבת לימין גל"צ: "חשש מפני התערבות פוליטית"

היועצת המשפטית לממשלה יצאה בחריפות נגד החלטות הוועדה לבחינת המשך דרכה של גלי צה״ל | ״עבודתה מעלה חשש מפני התערבות פוליטית בשידור ציבורי״ (ברנז'ה)

אילוסטרציה (צילום: קובי גדעון, פלאש 90)

גלי צה"ל - הסוף? אחרי פרסום הודעת הוועדה לבחינת מעמד התחנה הצבאית - שהמליצה על סגירת מחלקת החדשות או על סגירת התחנה כולה, היועמ"שית יוצאת היום (רביעי) נגד החלטות הוועדה.

בהודעה מטעם היועצת המשפטית לממשלה נאמר כי "עבודת הוועדה מעלה חשש מפני התערבות פוליטית בשידור ציבורי ומעוררת שאלות ביחס לפגיעה בחופש הביטוי והעיתונות".

כזכור אמש, הוועדה המייעצת לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל, בראשות ד"ר דליה זליקוביץ, מסרה את המלצותיה לשר הביטחון ישראל כ"ץ.

הוועדה, לצד יו"ר ד"ר זליקוביץ, כללה גם את דורון כהן, יונתן בן חמו, שרה העצני כהן ואלעד מלכא אשר שימש גם כמזכיר הוועדה. שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע שילמד לעומק את המלצות הוועדה ויודיע על החלטתו בנושא בקרוב.

במהלך עבודתה, הוועדה בחנה באופן מקצועי את פעילותה של גל"צ, קיימה 19 ימי דיונים בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2025, הזמינה ושמעה עשרות גורמים ממערכת הביטחון, התקשורת, האקדמיה, התרבות, החברה האזרחית ונציגי המשפחות השכולות.

בנוסף, קיימו חברי הוועדה סיור מקצועי בתחנות גלי צה"ל וגלגלצ ונחשפו מקרוב לפעילותן. הוועדה הינה היחידה שפרסמה קול קורא פתוח לציבור, וקיבלה למעלה מ-5,000 תגובות לקול הקורא.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר לאחר קבלת ההמלצות: "אני מודה לחברי הוועדה על עבודתם היסודית, הרצינית והמקצועית, ועל ההשקעה הרבה בבחינת מכלול ההיבטים הקשורים לפעילות גלי צה"ל. כפי שהבהרתי בעבר, אינני מוכן שהמצב הקיים יימשך. אלמד את המלצות הוועדה בכובד ראש ואודיע על החלטתי בקרוב".

