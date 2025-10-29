במערכת הפוליטית התייחסו היום (רביעי) בהרחבה להחלטת צה"ל שהתקבלה סוף סוף, לחקור את הדלפת הסרטון המובשל שפגע בחיליי צה"ל בפרשת שדה תימן.
שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב להחלטה ועדכן: "הרמטכ"ל אייל זמיר עדכן אותי שבעקבות חקירה פלילית שמתקיימת בפרשת הדלפת הקלטת בשדה תימן, ובדיקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית בפרשה - הוחלט שהפרקליטה הצבאית הראשית תצא לחופשה".
שר המשפטים יריב לוין כתב כי "לא במקרה מיד עם העברת החוקים בעניין הייעוץ המשפטי לממשלה בקריאה הטרומית בכנסת, התבשרנו על ההחלטה של הייעוץ המשפטי לממשלה לאשר פתיחה בחקירה פלילית בפרשת שדה תימן, ועל הוצאתה של הפצ״רית לחופשה".
לדבריו: "המינוי של ראש השב״כ ושל נציב תלונות הציבור על השופטים, ביחד עם קידום החקיקה המשפטית והמאבק הנחוש לחשיפת האמת ולאכיפה שוויונית, מחוללים שינוי היסטורי לנגד עינינו", השר מהליכוד אף הוסיף כי "הולכים ונראים ניצני הסוף של עשרות שנים של הסתרה ושל חסינות למי ששייכים ל״מחנה הנכון״. אמשיך ללא מורא עד שהצדק ייעשה במלואו".
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען בתוקף כי "החקירה בעניין שדה תימן והוצאת הפצ״רית ל״חופשה״, היא התפתחות דרמטית בהגנה על הדמוקרטיה מפני התנהלות עבריינית בכסות משפטית. כלל המעורבים בפרשה צריכים לתת את הדין, כולל היועמ"שית עצמה שניסתה במקור לטרפד את החקירה בהודעה שקרית לבג"ץ".
שר החינוך יואב קיש הוסיף: ״מוטב מאוחר מאשר אף פעם! היה ברור שהסרטון המבושל והבזוי משדה תימן, שגרם נזק אדיר למדינת ישראל, הודלף על ידי גורמים בעלי כוח והשפעה, שמטרתם הייתה פגיעה מיידית במדינה. ההדלפה הזו פגעה בחיילנו שלחמו בשטח, פגעה בחטופינו ופגעה במדינת ישראל. גם אם מאוחר, הגיע הזמן שהצדק ייעשה״.
סגן השר אלמוג כהן הטיח בפצ"רית: "אני קורא לא רק להעמידה לדין פלילי- אלא להחיל עליה, ועל הגורמים הרלוונטים בתקשורת- את כל חומרת הדין האפשרי על הנזק העצום שנגרם למדינת ישראל בזמן מלחמה".
הכל התחיל לפני למעלה משנה וחצי, המשטרה הצבאית פתחה בחקירה, על חשד להתעללות בעצור פלסטיני שהיה עצור ב'שדה תימן', קודם לכן פורסמו תיעודים מהמקום שהסעירו את המדינה ולפני זמן קצר (רביעי) בצה"ל הודיעו שפתחו בחקירה מי פרסם את התיעוד.
כזכור, לפני מספר חודשים, הוגש כתב אישום נגד חמישה חיילי מילואים ששירתו בבסיס, באשמת התעללות וחבלה.
במקביל, דלף סרטון מהחנה ב'שדה תימן', שם ראו כביכול חיילים מבצעים עבירות נגד פלסטינים, לאחר שהובא התיעוד נטען כי הוא ערוך ווהוא מורכב משני תיעודים שונים.
בישראל התחוללה סערה, ואף ארגונים מסויימים עתרו לבג"ץ בדרישה לפתוח בחקירה, כאשר שרי הממשלה גיבו אותם.
מוקדם יותר הבאנו את ההחלטת צה"ל בהרחבה. כאשר רק היום הם נזכרו להודיע על פתיחת חקירה, בהודעה הרשמי נכתב: "נפתחה חקירה פלילית בעניין פרסום הסרטון משדה תימן ונבדקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית".
מצה"ל נמסר, כי הפצ"רית שספגה ביקורת ציבורית רחבה על הנושא, יצאה ל"חופשה" עד השלמת פרטים נוספים, במקביל ישנם דיווחים שמאירוע ההדלפה מעורבים גורמים בפרקליטות הצבאית.
לאחר שעלו דיווחים על מעורבות אנשי הפרקליטות הצבאית והוצאת הפצ"רית לחופשה, מטעם היועצת המשפטית לממשלה נמסר: "בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה, החליטה היועצת המשפטית לממשלה על דעת פרקליט המדינה וראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, להורות על פתיחה בחקירה פלילית בגין עבירות הנוגעות לפרסום הסרטון מפרשת שדה תימן".
עוד נמסר: "החקירה מנוהלת על-ידי אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, ובליווי פרקליטות המדינה. ביממה האחרונה בוצעו פעולות חקירה שונות. עדכון אודות הפתיחה בחקירה נמסר לבג״צ. בשלב זה והואיל והחקירה נמשכת לא ניתן למסור פרטים נוספים".
