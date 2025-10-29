במערכת הפוליטית התייחסו היום (רביעי) בהרחבה להחלטת צה"ל שהתקבלה סוף סוף, לחקור את הדלפת הסרטון המובשל שפגע בחיליי צה"ל בפרשת שדה תימן.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב להחלטה ועדכן: "הרמטכ"ל אייל זמיר עדכן אותי שבעקבות חקירה פלילית שמתקיימת בפרשת הדלפת הקלטת בשדה תימן, ובדיקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית בפרשה - הוחלט שהפרקליטה הצבאית הראשית תצא לחופשה".

שר המשפטים יריב לוין כתב כי "לא במקרה מיד עם העברת החוקים בעניין הייעוץ המשפטי לממשלה בקריאה הטרומית בכנסת, התבשרנו על ההחלטה של הייעוץ המשפטי לממשלה לאשר פתיחה בחקירה פלילית בפרשת שדה תימן, ועל הוצאתה של הפצ״רית לחופשה".

לדבריו: "המינוי של ראש השב״כ ושל נציב תלונות הציבור על השופטים, ביחד עם קידום החקיקה המשפטית והמאבק הנחוש לחשיפת האמת ולאכיפה שוויונית, מחוללים שינוי היסטורי לנגד עינינו", השר מהליכוד אף הוסיף כי "הולכים ונראים ניצני הסוף של עשרות שנים של הסתרה ושל חסינות למי ששייכים ל״מחנה הנכון״. אמשיך ללא מורא עד שהצדק ייעשה במלואו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען בתוקף כי "החקירה בעניין שדה תימן והוצאת הפצ״רית ל״חופשה״, היא התפתחות דרמטית בהגנה על הדמוקרטיה מפני התנהלות עבריינית בכסות משפטית. כלל המעורבים בפרשה צריכים לתת את הדין, כולל היועמ"שית עצמה שניסתה במקור לטרפד את החקירה בהודעה שקרית לבג"ץ".

שר החינוך יואב קיש הוסיף: ״מוטב מאוחר מאשר אף פעם! ‏היה ברור שהסרטון המבושל והבזוי משדה תימן, שגרם נזק אדיר למדינת ישראל, הודלף על ידי גורמים בעלי כוח והשפעה, שמטרתם הייתה פגיעה מיידית במדינה. ההדלפה הזו פגעה בחיילנו שלחמו בשטח, פגעה בחטופינו ופגעה במדינת ישראל. גם אם מאוחר, הגיע הזמן שהצדק ייעשה״.

סגן השר אלמוג כהן הטיח בפצ"רית: "אני קורא לא רק להעמידה לדין פלילי- אלא להחיל עליה, ועל הגורמים הרלוונטים בתקשורת- את כל חומרת הדין האפשרי על הנזק העצום שנגרם למדינת ישראל בזמן מלחמה".