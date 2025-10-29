הפצר"ית יפעת תומר-ירושלמי ( צילום: אורן בן הקוון, פלאש 90 )

לפני למעלה משנה וחצי, המשטרה הצבאית פתחה בחקירה, על חשד להתעללות בעצור פלסטיני שהיה עצור ב'שדה תימן', קודם לכן פורסמו תיעודים מהמקום שהסעירו את המדינה ולפני זמן קצר (רביעי) בצה"ל הודיעו שפתחו בחקירה מי פרסם את התיעוד.