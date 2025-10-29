לפני למעלה משנה וחצי, המשטרה הצבאית פתחה בחקירה, על חשד להתעללות בעצור פלסטיני שהיה עצור ב'שדה תימן', קודם לכן פורסמו תיעודים מהמקום שהסעירו את המדינה ולפני זמן קצר (רביעי) בצה"ל הודיעו שפתחו בחקירה מי פרסם את התיעוד.
כזכור, לפני מספר חודשים, הוגש כתב אישום נגד חמישה חיילי מילואים ששירתו בבסיס, באשמת התעללות וחבלה.
במקביל, דלף סרטון מהחנה ב'שדה תימן', שם ראו כביכול חיילים מבצעים עבירות נגד פלסטינים, לאחר שהובא התיעוד נטען כי הוא ערוך ווהוא מורכב משני תיעודים שונים.
בישראל התחוללה סערה, ואף ארגונים מסויימים עתרו לבג"ץ בדרישה לפתוח בחקירה, כאשר שרי הממשלה גיבו אותם.
רק היום, בצה"ל נזכרו להודיע על פתיחת חקירה, בהודעה הרשמי נכתב: "נפתחה חקירה פלילית בעניין פרסום הסרטון משדה תימן ונבדקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית".
מצה"ל נמסר, כי הפצ"רית שספגה ביקורת ציבורית רחבה על הנושא, יצאה ל"חופשה" עד השלמת פרטים נוספים, במקביל ישנם דיווחים שמאירוע ההדלפה מעורבים גורמים בפרקליטות הצבאית.
לאחר שעלו דיווחים על מעורבות אנשי הפרקליטות הצבאית והוצאת הפצ"רית לחופשה, מטעם היועצת המשפטית לממשלה נמסר: "בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה, החליטה היועצת המשפטית לממשלה על דעת פרקליט המדינה וראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, להורות על פתיחה בחקירה פלילית בגין עבירות הנוגעות לפרסום הסרטון מפרשת שדה תימן".
עוד נמסר: "החקירה מנוהלת על-ידי אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, ובליווי פרקליטות המדינה. ביממה האחרונה בוצעו פעולות חקירה שונות. עדכון אודות הפתיחה בחקירה נמסר לבג״צ. בשלב זה והואיל והחקירה נמשכת לא ניתן למסור פרטים נוספים".
שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "הרמטכ"ל אייל זמיר עדכן אותי שבעקבות חקירה פלילית שמתקיימת בפרשת הדלפת הקלטת בשדה תימן, ובדיקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית בפרשה - הוחלט שהפרקליטה הצבאית הראשית תצא לחופשה".
עוד נמסר: "אני מברך ומגבה את ההחלטה - מדובר בפרשה חמורה שיצרה עלילת דם נגד חיילי צה"ל בארץ ובעולם והיא חייבת להיבדק ולהיחקר עד תום".
0 תגובות