משפחות שכולות חסמו את השרים מלהיכנס, ודרשו מהם לחזור ללחימה

ההפגנה מחוץ למשרד רה"מ ( צילום: פרום הגבורה )

בזמן שחמאס ממשיך להפר את הסיכומים עם ישראל, עשרות משפחות שכולות יחד עם קהל רב, הפגינו היום (ראשון) מול ישיבת הממשלה שנערכה מוקדם יותר בירושלים. במהלך ההפגנה חסמו המשפחות את הכניסה למשרד ראש הממשלה.

ההפגנה נערכת בדרישה מההמשלה להורות לצה"ל לשוב במיידי ללחימה זאת לאור הפרות ההסכם מצד החמאס ואי השבתם של גופות החטופים. המשפחות מציינות כי על הממשלה לעמוד בכל ייעדי המלחמה ולא לתת לחמאס לחזור ולשלוט בעזה. בין השרים שנחסמו ויצאו למשפחות היו השר יריב לוין, השרה גילה גמליאל, השר שלמה קרעי, השר יצחק וסרלאוף, השר עמיחי אליהו, השרה אורית סטרוק, השר אופיר סופר, וסגן השר אלמוג כהן. המשפחות פנו לשרים שיצאו אליהם מהרכבים ואמרו "ראינו מה עשיתם בזמן המלחמה, אנחנו סומכים על הממשלה תסיים את המלחמה באופן כזה שהחמאס לא יהיה קיים. אבל בינתיים אנחנו רואים אבדות ולא רואים הכרעה. הציפייה שלנו היא שתעמידו את הנושא הזה בישיבת הממשלה ולקבל החלטה עוד כמה הפרות מדינת ישראל מוכנה לספוג". שקמה ברסלר כתבה ת.נ.צ.ב.ה - דובר הליכוד האשים את היועמ"שית - וזה מה שכתבה גוטליב דניאל הרץ | 19:31 השר יריב לוין יצא למשפחות ואמר: יש לנו ילדים עם רוח גדולה וראש ממשלה עם עוצמה גדולה. אני מציע לסמוך עליו". השרה גילה גמליאל הוסיפה: "אין ספק שאתם שילמתם מחיר מאוד יקר. כולנו ביחד נממש את מטרות המלחמה - הדברים הם ידועים וברורים לנו". השר שלמה קרעי פנה אף הוא למשפחות ואמר "טוב שאתם פה. אני יודע שראש הממשלה כולו על זה ואנחנו בכל הכוח נשיג את כל מטרות המלחמה. עד לניצחון, עד שנפרק את החמאס ונשמיד אותו. אלו הדברים שראש הממשלה התחייב להם ואני סומך עליו".

השר יצחק וסרלאוף: "אתם דורשים מאיתנו מעשים ולא דיבורים. זאת האחריות שלנו, זאת המשימה שלנו והיא לא נעלמה מעניינו. אנחנו נכנס עכשיו לראש הממשלה כדי להעביר את המסר הזה, כי אנחנו לא רוצים לראות עוד קורבנות ועוד אנדרטאות". השר עמיחי אליהו: "יש עדיין בתוך הצבא שלא שינו את הקונספציה. אנחנו עושים את השינויים האלה בשמכם. זה לא קל. זה לשנות את המערכות מהשורש והדברים האלה עומדים להסתיים. בזכות התמיכה שלכם נצליח".

השר אופיר סופר אמר למשפחות: "אנחנו מחויבים להשמדתו של החמאס. המדינה לא תשלים עם זה שחמאס ימשיך להתקיים. המציאות הזאת לא תימשך הרבה זמן. אם לא רואים את פירוק החמאס, אנחנו נצטרך לעשות את זה". השרה אורית סטרוק הוסיפה: "צריך להשמיד את חמאס לחלוטין ברצועת עזה - גם צבאית, וגם אזרחית. האיום קיים ואנחנו מחויבים להסיר אותו". סגן השר אלמוג כהן: "הנקמה עוד לא הושלמה והיא חייבת להיות מושלמת עד הסוף. החובה שלנו היא לגמור את האירוע הזה כי המלחמה הבאה מעבר לפינה. אנחנו נחושים"

איציק בונצל, אביו של עמית הי"ד: "הגענו הבוקר לירושלים לדרוש חזרה ללחימה עצימה. כמות ההפרות בהסכם היא כבר בלתי נסבלת. ישראל מקבלת חלקי גופות שלא שייכות לחטופים שלנו ואנחנו לא רואים שוב תגובה עצימה. בשבועות האחרונים נהרגו מספר חיילים ואנחנו שואלים עד מתי ממשלת ישראל תמשיך להבליג מול ההפרות הבוטות של החמאס? עד מתי מדינה ריבונית תסכים לקבל הפרות של ארגון טרור שמראש לא היה מה לעשות איתו הסכם".