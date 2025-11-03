הסערה הציבורית בעקבות היעלמותו של הטלפון הנייד של הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת יפעת תומר ירושלמי הגיעה כצפוי לישיבות הסיעה של הקואליציה והאופוזיציה היום (שני) בכנסת. השרים וחברי הכנסת לא טמנו ידם בצלחת וניפקו אמירות חד משמעיות בנושא.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בפתח ישיבת סיעת עוצמה יהודית כי "בדקות האלה יושבת במשרד המשפטים גברת רועדת מלחץ. היא יודעת מצוין שבטלפון של הפצ"רית מוחזקות ראיות נגדה. אם הטלפון הזה ימצא, יש בו ראיות נגד גלי בהרב מיארה".

השר טען כי "היא לא סתם מפעילה לחץ על המשטרה, היא יודעת שהאמת יכולה להתגלות. המשטרה עצרה את הפצ"רית אחרי שהיועמ"שית שמעורבת בפרשה עד הצוואר עשתה כל שביכולתה כדי להגן עליה, שחלילה מעמד הדיפ סטייט לא ייפגע. הפצ"רית העלימה את הטלפון, ולכולנו ברור מדוע זה קרה".

במקביל, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בפתח ישיבת סיעת הציונות הדתית כי "העם שלנו ב-99% הם אנשים טובים וישרים. יש כיסים של שחיתות וריקבון שצריך לרפא. בימים האחרונים רואים את קריסת שטיפת מוח שקרית וארוכת שנים על 'שומרי סף' מורמים מעם, שניסו להשתלט על המדינה".

הוא הוסיף: "האם יכול להיות שהפצ"רית ביימה את ניסיון ההתאבדות רק כדי לאבד את הטלפון ולהשמיד ראיה? ואם כן, איך יכול להיות שאדם עם דפוס פעולה עברייני כזה שימשה כאן עד לפני כמה ימים ראש המערכת המשפטית הצבאית? מה ידעה היועמ"שית?".

גם באופוזיציה התייחסו לסערה הציבורית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בפתח ישיבת סיעת יש עתיד כי "חצי מהשרים השתמשו בביטוי 'עלילת דם', ביטוי אנטישמי מובהק. אתמול, כשהתברר שהפצ"רית לא התאבדה, הם התלבטו אם הם עצובים שהיא לא מתה, או שמחים שהם יכולים להמשיך בפסטיבל ההסתה".

לדבריו, "אני לא מגן על מה שהיא עשתה, אלא על לובשי מדים, ועל הסטנדרטים המוסריים והערכיים של המדינה". "מכונת הרעל היא כבר לא רק כלי תעמולה, היא הפכה לסיכון קיומי על מדינת ישראל" הוסיף.

יו"ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ כתב: "יש לי אמון ביועמ"שית ואנשיה, והערכה רבה לפועלם לשמירה על שלטון החוק בתקופה המאתגרת שבה אנו נמצאים. בדיוק משום כך, אני סבור שנכון שהיועצת המשפטית תעביר את ליווי חקירת פרשת ״שדה תימן״ לפרקליט שלא היה מעורב בה בשום צורה, באופן מסודר ומקצועי".

לדבריו, "הניסיון של שר המשפטים ופוליטיקאים נוספים להשתמש באירוע הקשה להטלת דופי במערכת המשפט ובמפקדי צה"ל בזוי ופוליטי. אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר. הפרשה הזו צריכה להיחקר עד תום, כי רק כך נוכל לתקן".