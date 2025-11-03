כיצד יכריעו בישראל? ממשל טראמפ מפעיל לחצים כבדים על הדרג המדיני הישראל, במטרה שיאפשרו את העברת 200 מחבלי חמאס הכלואים במנהרות ברפיח, כך נחשף הערב (שני) בחדשות 12.

על פי הפרסום של העיתונאי ירון אברהם, הלחץ הכבד מצד ארה"ב מגיע ברקע החשש של בכירי ממשל טראמפ מהאפשרות שהתקרית עם המחבלים במנהרה שפוגעים בחיילי צה"ל, תביא לתגובה ישראלית שיכולה להביא לקריבת ההסכם להפסקת האש.

בארגון הטרור חמאס העבירו תנאי למערכת הביטחון בישראל כי אם הם לא יאפשרו למחבלים לצאת מהמנהרות ברפיח, ישראל לא תקבל את כלל החטופים החללים בחזרה.

בצה"ל סבורים כי צריך לחסל את המחבלים הכלואים במנהרות, או לשחררם בתמורה לקבלת חטופים. במקביל ההבנה בישראל היא כי חמאס מנסה למשוך את הזמן, כדי לעכב את יישום השלב השני הדורש ממנו להתפרק מנשקו.

מוקדם יותר דיווחנו כי כ-200 מחבלי חמאס נלכדו בשטח רצועת עזה שנמצא בשליטת ישראל - מעבר לקו הצהוב, מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש, וכעת לפי הדיווחים נראה כי ישראל מתכוונת לאפשר להם לעבור לשטח העזתי.

לפי הדיווח של ניצן שפירא ב-N12, בישראל צפויים לאשר את חזרת המחבלים הללו לשטח הפלסטיני בעזה, רק בתנאי שיסכימו להניח את נשקם.

לפי הערכות, בין המחבלים הללו נמצאים גם המחבלים שהרגו שלושה לוחמי צה"ל - רב סרן יניב קולא, סגן משנה איתי יעבץ ורס״ר אפי פלבאום - במהלך הפסקת האש.

גורמים ביטחוניים הסבירו ל-N12 כי ההחלטה לאפשר את חזרת המחבלים צפויה כדי לאפשר שמירה טובה יותר על חיי החיילים שבמרחב, זאת לצד האפשרות שהחזרתם תאפשר לישראל לחפש אחר חללים חטופים נוספים.

באל ג'זירה דווח אתמול כי המחבלים לכודים בכמה מנהרות תחת השטח שנמצא בשליטה ישראלית, ואינם יכולים לעבור משם, שלא דרך לוחמי צה"ל הפזורים בשטח, מעבר לקו הצהוב.

גורם מדיני מסר בתגובה כי "ראש הממשלה אינו מאפשר מעבר בטוח של 200 מחבלי חמאס. ראש הממשלה ממשיך בעמדתו הנחרצת של פירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה, תוך סיכול איומי טרור נגד כוחותינו"