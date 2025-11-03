מפלגת השלטון מעורבת? בכיר בלה"ב 433 אישר לחדשות 12, כי המשטרה בודקת את האפשרות לכך שרים בכירים במפלגת הליכוד, היו מעורבים בפרשת השחיתות בהסתדרות.

על פי הפרסום של העיתונאי יוסי מזרחי, בין השרים ששמם עלה בחקירות בפרשת "יד לוחצת יד" שנחשפה היום הם: מיקי זוהר, גדעון סער, יריב לוין, חיים כץ ואלי כהן.

עוד דווח הערב (שני), כי השרים בליכוד רצו לכוראה קשר קרוב לגבאי, אדם שחבר במפלגת הליכוד במשך שנים - ובעל השפעה רבה בפרימרייז. כאשר בתמורה גבאי דרש מהם שיחברו כמה שיותר חברות, תאגדים ורשויות מקומיות, לסוכנות הביטוח שבראשתו.

השר מיקי זוהר מסר בתגובה לדיווח: "אני לא מבין על מה אני אמור להתייחס, אין לי שום קשר לפרשה".

מוקדם יותר דיווחנו: בית המשפט השלום בראשון לציון האריך היום את מעצרו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד החשוד בפרשת "יד לוחצת יד" בשמונה ימים. המשטרה ביקשה הארכה של עשרה ימים. במקביל הותר לפרסום שמו של איש העסקים החשוד בפרשה - סוכן הביטוח עזרא גבאי, שגם מעצרו הוארך בשמונה ימים.

בחדשות 12 נחשף לפני זמן קצר, כי התכנון של חלק מהחשודים בפרשה היה למכור נכסים של ההסתדרות - בהיקפים כספיים גדולים.

על פי הדיווח, הכוונה של חלק מהחשודים, הייתה לשים יד על נכסים רבים שיש להסתדרות זה שנים רבות, למכור חלק מהם ולגזור את דמי התיווך מהכסף שהיה אמור להתקבל מהמכירה.

החשודים התכוונו למכור את הנכסים של ההסתדרות - ששווים נאמד בסכומים של עשרות אם לא מיליוני שקלים, על ידי חברת תיווך, והם תכננו לטשטש ראיות על ידי הפרשת הכסף לאותם משרדי תיווך.