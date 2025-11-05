כיכר השבת
ומה דעתו על עתיד עזה?

חבר הקבינט על המחבלים התקועים בעזה: להשמיד אותם במנהרות, אנחנו קרובים לזה

השר בצלאל סמוטריץ' התייחס למחבלים התקועים בשטח שבשליטת ישראל ברצועה, ואמר: "צריך להשמיד אותם בתוך המנהרות, אנחנו קרובים לזה, אחרת זו הפניית עורף ללוחמים" | על עתיד הרצועה: "לא רוצים שאמירתים ואינדונזים יסתובבו לנו בין הרגלים" (פוליטי, מדיני)

מחבלים ברצועת עזה (צילום: עלי אחמד -פלאש 90)

יתרחש בקרוב? שר האוצר טען הבוקר (רביעי) כי ישראל בדרך לחסל את 200 המחבלים השוהים במנהרות ב - שבשליטת ישראל, כך פורסם ב'כאן חדשות'.

לדברי חבר הקבינט ושר האוצר: "צריך להשמיד את 200 המחבלים שתקועים ברפיח. אנחנו קרובים להרוג אותם בתוך המנהרות". לדבריו: "חמאס כבר התחייב להחזיר את הדר גולדין ובשום אופן לא נשלם בעוד 200 מחבלים. להחזיר אותם זאת הפניית עורף ללוחמים שנפלו שם. אני אומר את זה לראש הממשלה, לרמטכ"ל ולשר הבטחון. אני אומר שלא תעזו לעשות את זה".

על ניהול רצועת עזה אמר סמוטריץ': "אנחנו בונים עכשיו הסכם מאוד מפורט כדי שלא יהיו  אינדונזים וכו' שיסתובבו לנו בין הרגלים. הכול קורה בתיאום איתנו ועם זכויות וטו שלנו".

והוסיף: "אנחנו צריכים להתחשב בנשיא ארצות הברית ואפשר גם להגיד לו 'לא'. בסך הכול כרגע האמריקאים מובילים את התהליך והם לקחו את כל האירוע לאחריותם. אני מעריך שהסיכוי (לפירוק חמאס) נמוך, אבל אני מייחל לכך שיצליחו".

על הביקורת כלפי שר הביטחון ישראל כ"ץ שמינה פצ"ר בוגר קרן וקסנר טען יו"ר הציונות הדתית: "איתי אופיר הוא מינוי מצוין לפצ"ר. מי שביקרו את המינוי, לא פגשו אותו ולא יודעים מי הוא. פגשתי אדם מאוד ענייני ומקצועי. הוא האיש הנכון במזמן הנכון ובמקום הנכון".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר