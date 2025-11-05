יתרחש בקרוב? שר האוצר בצלאל סמוטריץ' טען הבוקר (רביעי) כי ישראל בדרך לחסל את 200 המחבלים השוהים במנהרות בעזה - שבשליטת ישראל, כך פורסם ב'כאן חדשות'.

לדברי חבר הקבינט ושר האוצר: "צריך להשמיד את 200 המחבלים שתקועים ברפיח. אנחנו קרובים להרוג אותם בתוך המנהרות". לדבריו: "חמאס כבר התחייב להחזיר את הדר גולדין ובשום אופן לא נשלם בעוד 200 מחבלים. להחזיר אותם זאת הפניית עורף ללוחמים שנפלו שם. אני אומר את זה לראש הממשלה, לרמטכ"ל ולשר הבטחון. אני אומר שלא תעזו לעשות את זה".

על ניהול רצועת עזה אמר סמוטריץ': "אנחנו בונים עכשיו הסכם מאוד מפורט כדי שלא יהיו אינדונזים וכו' שיסתובבו לנו בין הרגלים. הכול קורה בתיאום איתנו ועם זכויות וטו שלנו".

והוסיף: "אנחנו צריכים להתחשב בנשיא ארצות הברית ואפשר גם להגיד לו 'לא'. בסך הכול כרגע האמריקאים מובילים את התהליך והם לקחו את כל האירוע לאחריותם. אני מעריך שהסיכוי (לפירוק חמאס) נמוך, אבל אני מייחל לכך שיצליחו".

על הביקורת כלפי שר הביטחון ישראל כ"ץ שמינה פצ"ר בוגר קרן וקסנר טען יו"ר הציונות הדתית: "איתי אופיר הוא מינוי מצוין לפצ"ר. מי שביקרו את המינוי, לא פגשו אותו ולא יודעים מי הוא. פגשתי אדם מאוד ענייני ומקצועי. הוא האיש הנכון במזמן הנכון ובמקום הנכון".