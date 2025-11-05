דיון סוער בכנסת: הכנסת דנה הבוקר (רביעי) בפרשת 'שדה תימן', ובמניעת ניגודי העניינים בחקירת הפצ"רית, בדיון משותף של ועדת החוץ והביטחון בראשות בועז ביסמוט, וועדת החוקה בראשות שמחה רוטמן.
חה״כ רוטמן אמר בפתח הדיון: "הדיפסטייט ונציגיו בכנסת החליטו לא להתייצב בדיון ונציגי האופוזיציה לא כאן, כנראה הם חושבים שהדיון לא מעניין ולאזרחי ישראל לא מגיעות תשובות. עצם המכתב שקיבלנו מטעם הייעוץ המשפטי לממשלה מעיד כאלף עדים על ניגודי העניינים ושיבוש החקירה ברגעים אלו ממש".
ח"כ בועז ביסמוט אמר בדיון: "לא ייתכן שאותם גורמים שמעורבים בפרשה הם גם אלה שמנהלים את החקירה. היועמ"שית לא יכולה להיות גם החשודה, גם המפקחת וגם השופטת. יש כאן מערכת שמגנה על עצמה במקום להגן על האמת. נוודא שהאמת לא תיעלם עם הטלפון הנייד של הפצ"רית".
רוטמן הוסיף והטיח: "נציגת היועמ״שית כותבת מתי נודע לה על הדברים, עדות השקר לבג״ץ כנראה גם היא לא מעניינת. גורמי החקירה בהתנהלותם מזהמים את החקירה. גם ראש אח״מ, למרות שנרשם שיגיע לדיון, ברגע שראה את המכתב, ביטל את הגעתו. בכך שהוא לא התייצב לוועדה, ראש אח״מ בחר להראות שהוא כפוף למי שיכולה לשמש כעדה בחקירה ולא לחוק".
במשך רוטמן קיים הצבעה שנועדה לחייב את בהרב מיארה, ראש אח״מ ופרקליט המדינה והמשנה שלו להגיע. הבקשה תועבר לנציב המדינה שיכול להפעיל כלים משמעתיים אם הוא רואה לנכון.
בהמשך הדיון ח"כ בועז ביסמוט שאל בנחרצות את סגן הצנזור הצבאי, איך הצנזורה אישרה את פרסום התיעוד שהודלף משדה תימן? והשיב: ״אני לא אוכל לענות בפורום הזה על עניינים שבצנזורה. במקרה הספציפי הזה אני חושב שאין פגיעה בביטחון".
בהמשך יצאה הוועדה להפסקה. סגן הצנזור נלקח לחדר סגור, לפגישה חסויה ע"י שני יושבי הראש כדי להבין מה הסיבה שסרב להשיב לשאלות שהופנו אליו.
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, התייחסה הבוקר (רביעי) לסערת פרשת הפצ"רית, יפעת תומר ירושלמי, שנעצרה בחשד לעבירות פליליות חמורות.
בהרב מיארה הודיעה שלא תשתתף הבוקר בדיון המיוחד שמכנסים יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, ויו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט, ח"כ שמחה רוטמן, על ניגודי העניינים בחקירת הפצ"רית.
לדברי היועמ"שית: "לאחרונה התקבל בידי רשויות אכיפת החוק מידע כי גורמים בכירים בפרקליטות הצבאית אחראים על פרסום בתקשורת של חומר חקירה שנאסף בפרשת 'שדה תימן'.
"יובהר - מידע המצביע על מקור הדלף או חשד לעבירות פליליות הנובעות מכך - לא היה בידי רשויות אכיפת החוק קודם לכן".
לדבריה: "סמוך לאחר קבלת המידע, ניתן אישור לקיום חקירה פלילית בהתייחס למכלול העבירות הקשורות במידע שהתקבל. החקירה מנוהלת על-ידי משטרת ישראל ומצויה בעיצומה, והיא מטופלת על-ידי ראשי המערכות - היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה, וראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל. החקירה מקודמת בקצב מהיר על בסיס המלצות ותיעדוף של גורמי החקירה המקצועיים".
באשר להחלטתה להחרים את הדיון בכנסת, טענה: "אחר היוועצות בגורמי החקירה והתביעה, נוכח האמור לעיל, קיום הדיון שבנדון יוביל, בסבירות גבוהה, לשיבוש החקירה ולזיהום ההליך הפלילי, בין במתכוון ובין שלא במתכוון. זאת, בין היתר, נוכח ניסיון העבר".
בסיום המכתב הדגישה: "במצב הדברים האמור גורמי החקירה והתביעה העוסקים בחקירה לא יוכלו לקחת חלק בדיון. הואיל והחקירה בעיצומה לא ניתן למסור פרטים נוספים מעבר לכך".
