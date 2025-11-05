דיון סוער בכנסת: הכנסת דנה הבוקר (רביעי) בפרשת 'שדה תימן', ובמניעת ניגודי העניינים בחקירת הפצ"רית, בדיון משותף של ועדת החוץ והביטחון בראשות בועז ביסמוט, וועדת החוקה בראשות שמחה רוטמן.

חה״כ רוטמן אמר בפתח הדיון: "הדיפסטייט ונציגיו בכנסת החליטו לא להתייצב בדיון ונציגי האופוזיציה לא כאן, כנראה הם חושבים שהדיון לא מעניין ולאזרחי ישראל לא מגיעות תשובות. עצם המכתב שקיבלנו מטעם הייעוץ המשפטי לממשלה מעיד כאלף עדים על ניגודי העניינים ושיבוש החקירה ברגעים אלו ממש".

ח"כ בועז ביסמוט אמר בדיון: "לא ייתכן שאותם גורמים שמעורבים בפרשה הם גם אלה שמנהלים את החקירה. היועמ"שית לא יכולה להיות גם החשודה, גם המפקחת וגם השופטת. יש כאן מערכת שמגנה על עצמה במקום להגן על האמת. נוודא שהאמת לא תיעלם עם הטלפון הנייד של הפצ"רית".

רוטמן הוסיף והטיח: "נציגת היועמ״שית כותבת מתי נודע לה על הדברים, עדות השקר לבג״ץ כנראה גם היא לא מעניינת. גורמי החקירה בהתנהלותם מזהמים את החקירה. גם ראש אח״מ, למרות שנרשם שיגיע לדיון, ברגע שראה את המכתב, ביטל את הגעתו. בכך שהוא לא התייצב לוועדה, ראש אח״מ בחר להראות שהוא כפוף למי שיכולה לשמש כעדה בחקירה ולא לחוק".

במשך רוטמן קיים הצבעה שנועדה לחייב את בהרב מיארה, ראש אח״מ ופרקליט המדינה והמשנה שלו להגיע. הבקשה תועבר לנציב המדינה שיכול להפעיל כלים משמעתיים אם הוא רואה לנכון.

בהמשך הדיון ח"כ בועז ביסמוט שאל בנחרצות את סגן הצנזור הצבאי, איך הצנזורה אישרה את פרסום התיעוד שהודלף משדה תימן? והשיב: ״אני לא אוכל לענות בפורום הזה על עניינים שבצנזורה. במקרה הספציפי הזה אני חושב שאין פגיעה בביטחון".

בהמשך יצאה הוועדה להפסקה. סגן הצנזור נלקח לחדר סגור, לפגישה חסויה ע"י שני יושבי הראש כדי להבין מה הסיבה שסרב להשיב לשאלות שהופנו אליו.