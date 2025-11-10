נתניהו ושר הביטחון ( צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90 )

הודעה מפתיעה: שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם היום (שני) הודעה לפיה חתם אמש על כתב המינוי של עו"ד איתי אופיר לתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי, זאת ברקע התדרוכים מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו אשר מתנערים מהמינוי.

בהודעת לשכת שר הביטחון נאמר כי "שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם אתמול (ראשון) על כתב המינוי של עו"ד איתי אופיר כפרקליט הצבאי הראשי. לעו"ד אופיר תוענק דרגת אלוף והוא ייכנס לתפקידו בתאריך 24 בנובמבר 2025". העיתונאי הצבאי דורון קדוש התייחס להודעת שר הביטחון וטען כי "היא מגיעה לאחר דיווחים לפיהם רה״מ נתניהו פועל לבלום את המינוי, ודורש מהשר כ״ץ שאיתי אופיר לא ימונה. השר כ״ץ מיהר לפרסם הודעה ש״נועצת״ את דבר המינוי". ירון אברהם, כתב חדשות 12, הוסיף וכתב: "שימו לב, החתימה על המינוי של הפצר הייתה כבר אתמול. ההודעה לא יצאה לתקשורת בשל החזרתו של גולדין. היום, אחרי שפרסמנו על הציפייה של נתניהו שהמינוי יתבטל, בלשכת שר הביטחון מבהירים: המינוי כבר נחתם".

הכניסה לשדה תימן ( צילום: פלאש 90 )

כבר בשבוע שעבר דיווחנו כי ראש הממשלה נתניהו זעם על שר הביטחון ישראל כץ, לאחר שהאחרון הודיע ללא תיאום איתו - על מינוי עו"ד איתי אופיר לתפקיד הפצ"ר החדש, במקומה של הפצ"רית.

בתדרוכים שיצאו מלשכת רה"מ נאמר כי ראש הממשלה נתניהו שמע על מינוי הפצ"ר החדש דרך התקשורת. בנוסף נאמר כי נתניהו הסב את תשומת ליבו של שר הביטחון לעניין - במהלך דיון ביטחוני שמתקיים כעת, וזעם אליו מדוע לא עדכן אותו מראש.

בינתיים במפלגת השלטון מתרחש סערה סביב מיניו של איתי אופיר, לתפקיד הפצ"ר לאחר שהתברר שהאחרון הינו הבוגר קרן וקסנר.

שר הבטחון, ישראל כ״ץ ניסה להרגיע את פעילי הליכוד וכתב: "חברות וחברים יקרים, אני הדחתי את הפצ״רית, ולאחר מכן הודעתי שהמועמד שאמנה במקומה לא יבוא משורות הפרקליטות אלא מועמד מבחוץ - וכך עשיתי, למרות לחצים כבדים למנות מישהו שקשור למערכת".

כץ הוסיף וטען כי "איתי אופיר הוא מועמד מצוין מחוץ למערכת הפרקליטות. איש דתי לאומי ותושב השומרון שסייע בתפקידו הקודם כיועץ משפטי של משרד הביטחון לחיזוק וביסוס ההתיישבות היהודית ביו״ש ועמד על זכותו של הדרג המדיני לקבל החלטות גם בניגוד לעמדת הפקידות".

על המקום ממנו הגיע הפצ"ר החדש: "באשר לקרן וקסנר - הוא נשלח להשתלם שם כמו אלפים רבים שנשלחו בעבר להשתלמות שאורכת כ-5 שבועות. מיד עם כניסתי לתפקיד שר הביטחון הוריתי למשרד להפסיק לשלוח להשתלמויות בקרן הזאת אלא לגופים שמרניים שהם לא נגד מדינת ישראל".

וסיים: "אנשי הליכוד צריכים לחבק אותו ולסייע לו במערכה הקשה אותה הוא עומד להוביל לטובת השינוי הנחוץ במערכת. רק ביחד, באחדות מלאה, ננצח".