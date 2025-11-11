לאחר שהרשויות הצרפתיות הודיעו כי לא יאשרו ל-8 חברות ביטחוניות ישראליות להשתתף בתערוכת נשק, שר החוץ של צרפת ז'אן נואל בארו שוחח הערב (שלישי) עם שר החוץ גדעון סער ועדכן אותו כי כל החברות הישראליות יוכלו להשתתף בתערוכת MILIPOL, האירוע העולמי המוביל לביטחון המולדת שיערך בפריז. כך עדכן משרד החוץ.

גם שגרירות צרפת בישראל הגיבה להחלטת הנהלת תערוכת MILIPOL, האירוע העולמי המוביל לביטחון המולדת שיערך בפריז, למנוע מחברות ישראליות להשתתף בה. לפי השגרירות, "כל החברות שהגישו בקשה להגיע ישתתפו בתערוכה".

על פי הכתב המדיני עמיחי שטיין, מאחורי הקלעים גם השגרירות הישראלית בצרפת עשתה דיפלומטיה מרשימה כדי שכל החברות ישתתפו. המסר לצרפתים היה: תהיה תגובה קשה אם זה לא יקרה.

מדובר במתח שחוזר על עצמו מדי שנה. בשנה שעברה ניסו הרשויות הצרפתיות למנוע השתתפות חברות ביטחוניות ישראליות בתערוכת "אירוסאטורי" ואף לאסור על ישראלים להגיע אליה, אך בית המשפט לענייני מסחר בצרפת ביטל את ההחרמה.

בהמשך השנה, בצעד דומה, נדרשו החברות הישראליות להסיר אמצעי לחימה התקפיים מביתני התערוכה ולהציב קירות הפרדה שחורים, מעין השפלה פומבית לתערוכה הישראלית.

ישראל איימה בעבר על צרפת להלאים קרקעות צרפתיות בירושלים, מהלך שפריז רואה כפגיעה של ממש בריבונותה.