כיכר השבת
שרי החוץ שוחחו

לאחר החרם - צרפת מבהירה: כל החברות הישראליות ישתתפו בתערוכה בפריז

לאחר הסערה המדינית שפרצה בעקבות הדיווח על כך שממשלת צרפת מתכוונת שלא לאפשר ל-8 חברות ישראליות לקחת חלק בתערוכת נשק במדינה, שר החוץ גדעון סער שוחח עם שר החוץ הצרפתי והאחרון הבהיר כי כל החברות הישראליות יוכלו להשתתף | זו הדרמה שהייתה מאחורי הקלעים (מדיני)

1תגובות
שר החוץ הצרפתי בארו (צילום: מתוך סרטון של france info)

לאחר שהרשויות הצרפתיות הודיעו כי לא יאשרו ל-8 חברות ביטחוניות ישראליות להשתתף בתערוכת נשק, שר החוץ של צרפת ז'אן נואל בארו שוחח הערב (שלישי) עם שר החוץ גדעון סער ועדכן אותו כי כל החברות הישראליות יוכלו להשתתף בתערוכת MILIPOL, האירוע העולמי המוביל לביטחון המולדת שיערך בפריז. כך עדכן משרד החוץ.

גם שגרירות צרפת בישראל הגיבה להחלטת הנהלת תערוכת MILIPOL, האירוע העולמי המוביל לביטחון המולדת שיערך בפריז, למנוע מחברות ישראליות להשתתף בה. לפי השגרירות, "כל החברות שהגישו בקשה להגיע ישתתפו בתערוכה".

על פי הכתב המדיני עמיחי שטיין, מאחורי הקלעים גם השגרירות הישראלית בצרפת עשתה דיפלומטיה מרשימה כדי שכל החברות ישתתפו. המסר לצרפתים היה: תהיה תגובה קשה אם זה לא יקרה.

מדובר במתח שחוזר על עצמו מדי שנה. בשנה שעברה ניסו הרשויות הצרפתיות למנוע השתתפות חברות ביטחוניות ישראליות בתערוכת "אירוסאטורי" ואף לאסור על ישראלים להגיע אליה, אך בית המשפט לענייני מסחר בצרפת ביטל את ההחרמה.

בהמשך השנה, בצעד דומה, נדרשו החברות הישראליות להסיר אמצעי לחימה התקפיים מביתני התערוכה ולהציב קירות הפרדה שחורים, מעין השפלה פומבית לתערוכה הישראלית.

ישראל איימה בעבר על צרפת להלאים קרקעות צרפתיות בירושלים, מהלך שפריז רואה כפגיעה של ממש בריבונותה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
צרפת גמרה את הקריירה.היא שייכת לערבים. צרפתים צבועים ופחדנים. הנשק שלהם לא מגיע ל תכנולוגיה שלנו. שילכו לעזזל
ורוניק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר