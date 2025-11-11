סאגת המחבלים ה'כלואים' בתת קרקע ברפיח נמשכת ובארצות הברית לוחצים על הדרג המדיני להתקרב לפתרון, כאשר הדגש כרגע הוא על שחרור המחבלים והגלייתם.

הערב (שלישי) דווח בשם "גורם ישראלי בכיר" שאמר כי אם המחבלים שנצורים במנהרה בשכונת אל-ג'נינה ברפיח "יתפרקו מנשקם ויתחייבו שלא לשוב לטרור", ישראל תאפשר להם יציאה מהמרחב התת-קרקעי.

על פי הדיווח בחדשות 12, בכירים אמריקנים ציינו כי שליחו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר דן אתמול עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתרון המשבר.

המתווה סביבו מתנהל המו"מ כולל כניעה של המחבלים ומסירת נשקם, קבלת חנינה, והגליה למדינה שלישית עם אפשרות לשוב לעזה אחרי כמה שנים. הבעיה המרכזית היא שעד כה אין עדיין מדינה שלישית שמוכנה לקלוט את אותם אנשי חמאס שמנהרות ברפיח.

אפשרות נוספת, אם ההגליה למדינה שלישית לא תצא לפועל, היא שחרור המחבלים לצד שבשליטת חמאס ברצועה.למרות זאת גורמים שמעודכנים בפרטי המו"מ סבורים שהמשבר ברפיח בדרך לפתרון, גם אם זה ייקח עוד כמה ימים.

במקביל, בכאן חדשות דווח כי חתנו של הנשיא דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר, העביר לישראל מסר שלפיו עליה לשחרר את כל המחבלים לצד העזתי שנשלט בידי חמאס. לדבריו, הם ישוחררו ללא נשק, וזה ייחשב לחלק מפירוז הרצועה.

אלא שעל פי הדיווח, בישראל התנגדו להצעה הזו. גורם ישראלי שצוטט בדיווח אמר: "זו הצעה תמימה, הרי הנשק יחכה להם בבית". בנוסף, גורם מדיני מסר תגובה לפרסומים בנושא: "בניגוד לדיווחים, אין פתרון מוסכם בנוגע למחבלים ברפיח".