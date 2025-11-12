ברקע המצב בו המשך חקיקת חוק הגיוס - נתקע, מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי, המציעה לדחות את מועד פקיעת תוקפו של החוק המסדיר את השירותה לאומי לתלמידי ישיבות - עד יום ט"ו בתמוז התשפ"ו.

בהצעה שעלתה במליאת הכנסת: 29 חכ"ים תמכו בהצעה, ו-15 התנגדו, ההצעה תועבר להמשך דיון בוועדת החוץ והביטחון של ביסמוט, הדנה בימים אלו בחוק הגיוס.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: ״כדי להבטיח המשך הפניה רציפה של מיועדים לשירות ביטחון העומדים בתנאי החוק למסלול השירות הלאומי־ אזרחי עד לסיום גיבושו של המתווה המוצע בהצעת חוק שירות ביטחון, מוצע בהצעת חוק זו לדחות את מועד פקיעת תוקפו של החוק עד יום ט"ו בתמוז התשפ"ו".

אמש ח"כ יעקב מרגי הצהיר כי תנועת ש"ס תומכת בטיוטת חוק הגיוס של יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, תוך שחשף שהנוסח החדש נכתב בהתדיינות עם השר לשעבר אריאל אטיאס.

דבריו של מרגי חוללו סערה במפלגה שכן העמדה הרשמית של ש"ס לתקשורת הייתה עד אמש כי לא התקבלה החלטת מועצת חכמי התורה באשר לנוסח חוק הגיוס, בטח שמרגי הודה כי בש"ס מחכים להכרעתו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

מרגי, בריאיון לערוץ הכנסת, גיבה את ראש הממשלה נתניהו שלא מקדם את חוק הגיוס כל עוד אין הסכמה של הסיעות החרדיות על נוסח החוק של ח"כ ביסמוט, והצהיר: "הוא מחכה לנו, יש את המתווה שקוראים לו מתווה ביסמוט, שאנחנו (ש"ס. י-ג) מסכימים לו, יש כאלה ציניים שאומרים שכתב אותו אריאל אטיאס, זה היה בהתדיינות משותפת, וזה מתווה לא קל למי שמכיר את חוקי הגיוס הקודמים".

בריאיון הוסיף מרגי: "אנחנו מצפים שגם רבני 'דגל התורה' גם יאמרו את דבריהם, אני יודע שרב אחד (הגרמ"ה הירש. י-ג) כבר הסכים, הרב השני (הגר"ד לנדו. י-ג) אמור לתת ביום יומיים את התשובה, זה תהליך שיקדם את החוק בוועדה".

בעקבות הסערה מדבריו, מיהר ח"כ מרגי לתקן ולבקש להבהיר: "החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות נמצא כעת בהתייעצויות אצל חכמי וגדולי הדור, ועדיין לא התקבלה כל החלטה בעניין".

לדבריו: "כל הכרעה תתקבל במשותף על ידי מועצות חכמי וגדולי התורה שליט"א. אני מצר על דברים שנאמרו ושהתבססו על מידע מוטעה ושגוי".