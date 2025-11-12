"שוקלים בחיוב": גורמים בישראל מאשרים הערב (רביעי), כי נשקלת פשרה בנוגע למשבר המחבלים הכלואים בעזה לפיה: הם ישוחררו ויגלו לטורקיה של ארדואן, כך דווח בחדשות 13.

על פי הפרסום של העיתונאית מוריה אסרף, בישראל שוקלים בחיוב לשחרר את כ- 150 הנצורים ברפיח שיוגלו משם לטורקיה, הפשרה הזו נשקלת במהלך מגעים המתקיימים בימים האחרונים בין ארצות הברית לטורקיה, כאשר במו"מ מעורבות אף מספר מדינות שונות.

נדגיש כי בנתיים ישראל לא לוקחת חלק במו"מ המתקיים בנוגע למשבר המחבלים במנהרה, איך היא מעודכנת בהתפתחויות - כך לפי העולה מהדיונים האחרונים שקיים רה"מ בנושא.

גורם ישראלי בכיר אישר את הפרטים וטען כי "אפשר להתגמש מול ארה"ב, אך אין הרבה מה לעשות, זה חלק מהמשחק".

לפני זמן קצר לשכת רה"מ פרסמה הודיעה חריגה רומזת על איתות לטורקיה: "בהנחיית ראש הממשלה נתניהו, מ״מ ראש המל״ל, גיל רייך ומזכירו הצבאי, אלוף רומן גופמן קיימו אמש באתונה פגישות בנושאים מדיניים ואזוריים עם מקביליהם היוונים".

מוקדם יותר היום התרחשו שני אירועים מסוכנים בעזה. כאשר מחבלי חמאס ממשיכים לנסות ולהתקרב לעבר שטח ישראל ברצועה, תוך ניסיון פגיעה בחיילי צה"ל.

בהודעת צה"ל מלפני זמן קצר נאמר כי "זוהה מחבל אשר חצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בחאן יונס, באופן שהיווה עליהם איום מיידי", בצה"ל הוסיפו והודיעו: "כי מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו וחיסלו את המחבל".

בסיום ההודעה נאמר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

אירוע נוסף התרחש ברצועה כאשר מוקדם יותר, כוחות צה"ל הפועלים להשמדת תוואים תת-קרקעיים במרחב רפיח, זיהו ארבעה מחבלים בסמוך לכוחות.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות בשטח ירו לעבר המחבלים, אין נפגעים לכוחותינו נמסר לצה"ל, ובנוסף צויין כי "הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לחסל את המחבלים ולהשמיד תשתיות טרור".