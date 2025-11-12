אחרי שטראמפ שלח לנשיא המדינה מכתב בו הוא מבקש כי יחון את נתניהו, רה"מ הגיב בהרחבה למכתב שהועבר להרצוג ואודה לנשיא טראמפ, אך הדגיש כי אין כוונתו להגיש בקשה לחנינה.

נתניהו כתב בתגובה לדבריו של טראמפ: "תודה לך, הנשיא טראמפ, על תמיכתך המדהימה. כרגיל, אתה ניגש ישר לעניין וקובע את הדברים כפי שהם. אני מצפה להמשך השותפות שלנו לחיזוק הביטחון והרחבת השלום".

עם זאת גורמים בסביבת נתניהו אמרו לכאן חדשות כי רה"מ לא מתכוון להגיש כעת מכתב לבקשת חנינה מהרצוג גם לאחר המכתב מטראמפ.

בחדשות 12 פורסם הערב כי מכתבו של טראמפ הגיע, לאחר שבמהלך ביקרו בישראל עקץ טראמפ את הנשיא הרצוג וביקש ממנו להעניק לנתניהו חנינה - גורמים בישראל העבירו מסר לאחר מכן ישנם הליכים מסודרים בנוגע למערכת המשפט בישראל, וכי עם הוא התכווון ברצינות שיעביר מכתב מסודר לנשיא הרצוג.

מקור שמעורה בפרטים אמר כי אחרי נאומו של טראמפ בכנסת הועבר לו מסר מבכירים בישראל בו הודגשו ההבדלים בין הליכי החנינה בישראל ובארה"ב, הובהר מהו ההליך המסודר לקבלת חנינה בישראל והודגש כי יש לשמור על הכללים של מערכת המשפט בישראל.

הבוקר (רביעי) הודיע נשיא המדינה יצחק הרצוג שקיבל איגרת חתומה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הקורא לו לשקול מתן חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

בהודעה מטעמו של הנשיא נמסר כי "נשיא המדינה מכבד מאוד את הנשיא טראמפ, הוא שב ומביע את הערכתו על תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל ותרומתו העצומה להשבת החטופים, שינוי פני המזרח התיכון ועזה, ושמירה על ביטחונה של מדינת ישראל".

עוד נמסר מבית הנשיא כי "מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כפי שהבהיר נשיא המדינה לא פעם, על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים".

הוד מעלתו יצחק הרצוג

נשיא מדינת ישראל

ירושלים

אדוני הנשיא,

לכבוד הוא לי לכתוב לך בתקופה היסטורית זו, לאחר שהשגנו יחד שלום, אותו חיפשנו במשך 3,000 שנה לפחות. אני מודה לך, ולכל הישראלים, שוב, על האירוח החם והאדיב, ומתייחס לנושא מרכזי בנאומי בכנסת.

בעוד מדינת ישראל הגדולה והעם היהודי המדהים עוברים את התקופות הקשות ביותר של שלוש השנים האחרונות, אני קורא לך לחון באופן מלא את בנימין נתניהו, שהיה ראש ממשלה אדיר והחלטי בזמן מלחמה, וכעת מוביל את ישראל לתקופת שלום, הכוללת את המשך עבודתי עם מנהיגים מרכזיים במזרח התיכון כדי להוסיף מדינות רבות נוספות לעולם, תוך שינוי הסכמי אברהם.

ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל אל מול יריבים חזקים והתנגדויות ארוכות, ותשומת ליבו אינה ניתנת להסחה שלא לצורך.

בעוד שאני מכבד לחלוטין את עצמאותה של מערכת המשפט הישראלית ואת דרישותיה, אני מאמין ש"התיק" הזה נגד ביבי, שנלחם לצידי זמן רב, כולל נגד יריבתה הקשה מאוד של ישראל, איראן, הוא העמדה לדין פוליטית ולא מוצדקת.

יצחק, יצרנו מערכת יחסים נהדרת, שאני אסיר תודה עליה ומכבד אותה מאוד, והסכמנו מיד עם השבעתי בינואר שהמוקד צריך להיות בהחזרת בני הערובה הביתה ובחתימה על הסכם השלום.

כעת, לאחר שהשגנו הצלחות חסרות תקדים אלה, ושומרים על חמאס תחת שליטה, הגיע הזמן לאפשר לביבי לאחד את ישראל על ידי מתן חנינה לו, וסיום הלוחמה המשפטית אחת ולתמיד.

תודה על תשומת הלב לעניין זה.

בברכה,

דונלד ג'יי טראמפ, נשיא ארה"ב של אמריקה.