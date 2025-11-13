בנט נגד נתניהו: "מסכנת את ביטחון ישראל, אוסלו על סטרואידים"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תקף הבוקר (חמישי) את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, על "העברת השליטה הבטחונית בעזה לכוחות רב־לאומיים, חלקם עויינים כמו טורקיה" וטען כי מדובר במהלך המסכן את ביטחון ישראל.

לדברי בנט: "העברת השליטה על גורלנו לקטאר מממנת-חמאס ולארדואן היא אוסלו על סטרואידים. אם יש לקח אחד שנצרב בנו ממחדל ה־7 באוקטובר הוא שאסור להרדם ולקוות לטוב".

בנט הדגיש: "צה”ל חייב את החופש לפעול כל הזמן. 'לכסח את הדשא', לטפל באיומים כשהם קטנים, לפני שהם הופכים למפלצות טרור כמו שחווינו בדרום ובצפון. איך הגענו למצב שחיילנו צריכים לאשר תזוזה של כוח ישראלי מול המיפקדה האמריקאית בקריית גת?".

"מדינת ישראל אינה מדינת חסות", הבהיר בנט ודרש: "פרסום מיידי של כל ההתחייבויות והוויתורים שנרקמים מאחורי גבם של אזרחי ישראל".

רה"מ לשעבר תהה: "מהו המניע הגלוי או הנסתר של ממשלת ישראל להסכים לוותר על הביטחון וחופש הפעולה שלנו?".

"לאזרחי ישראל מגיעה שקיפות מלאה ביחס לבטחונם", הוסיף בנט בסיום דבריו.