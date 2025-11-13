כיכר השבת
"העברת השליטה בעזה לגורמים הזרים"

בנט נגד נתניהו: "מסכנת את ביטחון ישראל, אוסלו על סטרואידים"

רה"מ לשעבר בנט תקף את רה"מ נתניהו על: "העברת השליטה על גורלנו לקטאר מממנת-חמאס ולארדואן", וטען כי מדובר ב"בכנה לביטחון ישראל" (פוליטי)

נתניהו ובנט. ארכיון (צילום: Miriam Alster/FLASH90)

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תקף הבוקר (חמישי) את ראש הממשלה, , על "העברת השליטה הבטחונית ב לכוחות רב־לאומיים, חלקם עויינים כמו טורקיה" וטען כי מדובר במהלך המסכן את ביטחון ישראל.

לדברי : "העברת השליטה על גורלנו לקטאר מממנת-חמאס ולארדואן היא אוסלו על סטרואידים. אם יש לקח אחד שנצרב בנו ממחדל ה־7 באוקטובר הוא שאסור להרדם ולקוות לטוב".

בנט הדגיש: "צה”ל חייב את החופש לפעול כל הזמן. 'לכסח את הדשא', לטפל באיומים כשהם קטנים, לפני שהם הופכים למפלצות טרור כמו שחווינו בדרום ובצפון. איך הגענו למצב שחיילנו צריכים לאשר תזוזה של כוח ישראלי מול המיפקדה האמריקאית בקריית גת?".

"מדינת ישראל אינה מדינת חסות", הבהיר בנט ודרש: "פרסום מיידי של כל ההתחייבויות והוויתורים שנרקמים מאחורי גבם של אזרחי ישראל".

רה"מ לשעבר תהה: "מהו המניע הגלוי או הנסתר של ממשלת ישראל להסכים לוותר על הביטחון וחופש הפעולה שלנו?".

"לאזרחי ישראל מגיעה שקיפות מלאה ביחס לבטחונם", הוסיף בנט בסיום דבריו.

