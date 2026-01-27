מה שהחל כבוקר יום שני שגרתי עבור תושב פאתי העיר טיומן, הפך בשניות לסיוט. סמוך לשעה 08:00 בבוקר, פיצוץ עז הרעיד את החצר ברחוב טרקאט מוסקבה 152, כאשר מכונית פולקסווגן פולו הפכה לכדור אש.

תיעוד וידאו מצמרר מהזירה חשף הבזק אור מסנוור ורסיסי זכוכית שהתעופפו לכל עבר. הסיבה לדרמה? הרגל יומיומי וכמעט בלתי מורגש. הנהג התיישב ברכבו וביקש להדליק סיגריה, מבלי לדעת שבחלל המכונית הצטבר גז עקב דליפה חמורה. הניצוץ מהמצית היה כל מה שנדרש כדי להפוך את הרכב למלכודת מוות.

עדי ראייה סיפרו על רגעי האימה: "הדלת נחסמה, והנהג בקושי הצליח להיחלץ דרך דלת הנוסע". אך הדרמה לא הסתיימה שם. בתו הקטינה של הנהג, שהייתה אמורה להיכנס למכונית באותם רגעים ממש, הועפה לאחור מעוצמת הדף הפיצוץ. הילדה ספגה פציעות ופונתה בדחיפות לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

צוותי כיבוי שהוזעקו למקום הצליחו להשתלט על הלהבות, אך פנים הרכב נשרף כליל. "קיבלנו דיווח על שריפה בשטח של ארבעה מטרים רבועים. תא הנוסעים הושמד לחלוטין", נמסר משירותי החירום של המחוז.

בעקבות האירוע הקשה, ועדת החקירות של רוסיה במחוז טיומן כבר פתחה בתיק פלילי לבירור נסיבות דליפת הגז והפיצוץ. כעת, הרשויות מנסות להבין כיצד תקלה טכנית וסיגריה אחת כמעט גבו את חייהם של אב ובתו.