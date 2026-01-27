כיכר השבת
הילדה עפה בעוצמה

הילדה עפה בעוצמה: נהג הדליק סיגריה ברכב וכמעט נהרג בפיצוץ קטלני | צפו

נהג רוסי הדליק סיגריה ברכבו מבלי לדעת שהיה דליפת גז ברכב  על לרגע הפיצוץ האדיר שהרס את הרכב | אך האיש הצליח להימלט דרך דלת הנוסעים שעה שבתו הקטנה נפצעה מגל הפיצוץ (בעולם)

רגע הפיצוץ (צילום: רשתות חברתיות)

מה שהחל כבוקר יום שני שגרתי עבור תושב פאתי העיר טיומן, הפך בשניות לסיוט. סמוך לשעה 08:00 בבוקר, פיצוץ עז הרעיד את החצר ברחוב טרקאט 152, כאשר מכונית פולקסווגן פולו הפכה לכדור אש.

תיעוד וידאו מצמרר מהזירה חשף הבזק אור מסנוור ורסיסי זכוכית שהתעופפו לכל עבר. הסיבה לדרמה? הרגל יומיומי וכמעט בלתי מורגש. הנהג התיישב ברכבו וביקש להדליק סיגריה, מבלי לדעת שבחלל המכונית הצטבר גז עקב דליפה חמורה. הניצוץ מהמצית היה כל מה שנדרש כדי להפוך את הרכב למלכודת מוות.

עדי ראייה סיפרו על רגעי האימה: "הדלת נחסמה, והנהג בקושי הצליח להיחלץ דרך דלת הנוסע". אך הדרמה לא הסתיימה שם. בתו הקטינה של הנהג, שהייתה אמורה להיכנס למכונית באותם רגעים ממש, הועפה לאחור מעוצמת הדף הפיצוץ. הילדה ספגה פציעות ופונתה בדחיפות לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

צוותי כיבוי שהוזעקו למקום הצליחו להשתלט על הלהבות, אך פנים הרכב נשרף כליל. "קיבלנו דיווח על שריפה בשטח של ארבעה מטרים רבועים. תא הנוסעים הושמד לחלוטין", נמסר משירותי החירום של המחוז.

בעקבות האירוע הקשה, ועדת החקירות של רוסיה במחוז טיומן כבר פתחה בתיק פלילי לבירור נסיבות דליפת הגז והפיצוץ. כעת, הרשויות מנסות להבין כיצד תקלה טכנית וסיגריה אחת כמעט גבו את חייהם של אב ובתו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר