ח"כ גדי אייזנקוט ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

יו"ר 'ישר', השר לשעבר גדי איזנקוט, גינה הבוקר (ראשון) את תקיפת ח"כ יואב בן צור על רקע חקיקת חוק הגיוס ומאשים כי התוקפים: "מקבלים רוח גבית ממנהיגים".

כזכור, ח"כ בן צור הותקף אמש עם צאתו מהשיעור השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, כאשר עשרות קיצוניים השליכו אבנים ואשפה על רכבו וצעקו לעברו קריאות גנאי על רקע קידום חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. בהודעה שפרסם הבוקר (ראשון) הרמטכ"ל לשעבר נאמר: "תקיפת ח״כ בן צור היא ביטוי חמור לאובדן המשילות ואובדן הבושה של פורעי חוק המקבלים רוח גבית ממנהיגים". לדבריו, מדובר ב"אירוע שמחייב טיפול מיידי ומעצר של כלל הבריונים משתמטי הגיוס. תופעת ההתבדלות ממדינת ישראל מחייבת טיפול עמוק ומערכתי- בראש ובראשונה בחינוך, בגיוס ובחובות האזרחים. אסור שתימשך".

תיעוד מרגעי תקיפת חבר הכנסת בן צור ( צילום: לפי סעיף 27א )

כזכור, בהודעה רשמית שפרסמה ש"ס נאמר: "תנועת ש״ס מגנה בתוקף את התקיפה החמורה על רכבו של ח״כ יואב בן צור שבוצעה הערב בירושלים בידי קומץ פורעים.

"מעשי אלימות מסוג זה הגורמים לחילול ה׳ - אינם דרכה של תורה, ואינם מייצגים שום ציבור ירא שמיים".

בהודעה רשמית של המשטרה נאמר: "בשעה האחרונה, התקבל דיווח במשטרה אודות נסיון תקיפת נבחר ציבור בשכונה במרכז ירושלים על ידי מתפרעים שארבו לו בסמוך למקום, גרמו נזק לרכבו והשליכו לעברו שקיות זבל.

"שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב ירושלים, הגיעו למקום ופעלו לחילוץ נבחר הציבור. כתוצאה מהמקרה, אין נפגעים ונגרם נזק קל לרכבו של נבחר הציבור.

"כוחות המשטרה ולוחמי מג"ב שפעלו במקום, הדפו את המתפרעים וממשיכים בפעולות סריקה ואיתור אחר החשודים במעשה, לצד איסוף ממצאים ובירור נסיבות האירוע.

"משטרת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לפגיעה באנשי ציבור ותפעל בנחישות למצות את הדין עם כל מי שינסה לפגוע בביטחון ובסדר הציבורי".

יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, גינה אמר את התקיפה ואמר: "מגנה בתוקף את ההתקפה על חבר הכנסת יואב בן צור. זו אינה דרכה של תורה, זו אינה דרכה של מדינת ישראל, העבריינים האלימים האלה צריכים להיות מטופלים בחומרה".