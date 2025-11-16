כיכר השבת
"אובדן המשילות ואובדן הבושה"

איזנקוט מגנה את תקיפת בן צור ומאשים: "מקבלים רוח גבית ממנהיגים"

יו"ר 'ישר' גדי איזנקוט מגנה את תקיפת ח"כ בן צור על רקע חקיקת חוק הגיוס ומאשים כי התוקפים: "מקבלים רוח גבית ממנהיגים" | אירוע שמחייב טיפול מיידי ומעצר של כלל הבריונים משתמטי הגיוס" (פוליטי)

ח"כ גדי אייזנקוט (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יו"ר 'ישר', השר לשעבר גדי איזנקוט, גינה הבוקר (ראשון) את תקיפת ח"כ יואב בן צור על רקע חקיקת ומאשים כי התוקפים: "מקבלים רוח גבית ממנהיגים".

כזכור, ח"כ בן צור הותקף אמש עם צאתו מהשיעור השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, כאשר עשרות קיצוניים השליכו אבנים ואשפה על רכבו וצעקו לעברו קריאות גנאי על רקע קידום חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

בהודעה שפרסם הבוקר (ראשון) הרמטכ"ל לשעבר נאמר: "תקיפת ח״כ בן צור היא ביטוי חמור לאובדן המשילות ואובדן הבושה של פורעי חוק המקבלים רוח גבית ממנהיגים".

לדבריו, מדובר ב"אירוע שמחייב טיפול מיידי ומעצר של כלל הבריונים משתמטי הגיוס. תופעת ההתבדלות ממדינת ישראל מחייבת טיפול עמוק ומערכתי- בראש ובראשונה בחינוך, בגיוס ובחובות האזרחים. אסור שתימשך".

תיעוד מרגעי תקיפת חבר הכנסת בן צור (צילום: לפי סעיף 27א)

כזכור, בהודעה רשמית שפרסמה נאמר: "תנועת ש״ס מגנה בתוקף את התקיפה החמורה על רכבו של ח״כ יואב בן צור שבוצעה הערב בירושלים בידי קומץ פורעים.

"מעשי אלימות מסוג זה הגורמים לחילול ה׳ - אינם דרכה של תורה, ואינם מייצגים שום ציבור ירא שמיים".

בהודעה רשמית של המשטרה נאמר: "בשעה האחרונה, התקבל דיווח במשטרה אודות נסיון תקיפת נבחר ציבור בשכונה במרכז ירושלים על ידי מתפרעים שארבו לו בסמוך למקום, גרמו נזק לרכבו והשליכו לעברו שקיות זבל.

"שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב ירושלים, הגיעו למקום ופעלו לחילוץ נבחר הציבור. כתוצאה מהמקרה, אין נפגעים ונגרם נזק קל לרכבו של נבחר הציבור.

"כוחות המשטרה ולוחמי מג"ב שפעלו במקום, הדפו את המתפרעים וממשיכים בפעולות סריקה ואיתור אחר החשודים במעשה, לצד איסוף ממצאים ובירור נסיבות האירוע.

"משטרת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לפגיעה באנשי ציבור ותפעל בנחישות למצות את הדין עם כל מי שינסה לפגוע בביטחון ובסדר הציבורי".

יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, גינה אמר את התקיפה ואמר: "מגנה בתוקף את ההתקפה על חבר הכנסת יואב בן צור. זו אינה דרכה של תורה, זו אינה דרכה של מדינת ישראל, העבריינים האלימים האלה צריכים להיות מטופלים בחומרה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

משטרת ישראל תפעל.. הכל דיבורים פקה פקה.. כל האנשים והתמונות והסרטים ולא עצרתם אף אחד !?? משטרת ישראל רק דוחות תנועה
שאול
3
רוח גבית מהמנהגים לא שמענו גינוי לתקיפות מקפלן וגם שם יש רוח גבית מהמנהגים....
יוסי
2
האלימות היא דרך פסולה וחבל שאייזנקורט מגן על בן צור, ולא כל הציבור שלנו. אסור לתת לאלימים גושפנקא, גם לא בשקט.
חזקי
1
מוטב שאייזנקוט יגנה את בריוני קפלן ויקח אחריות על מעשי הציבור שלו, ומוטב שרבני הציבור החרדי יגנו את האלימות החרדית ויקחו אחריות על מעשי הציבור שלהם.
מאיר

