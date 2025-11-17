כיכר השבת
"הרסנו להם מסגד"

לאחר הירי מהיישוב הבדואי | בן גביר הגיע ליישוב כרמית והכריז "ניאבק על המשילות"

לאחר ירי מסיבי שבוצע מיישוב בדואי לעבר היישוב כרמית שבנגב, השר איתמר בן גביר הגיע לאחר חצות לילה לזירה והכריז: "ניאבק על המשילות" | תיעוד (פוליטי)

ההכרזה של בן גביר

בעקבות דיווחים של תושבים על ירי מסיבי, במשך כשעה, מיישוב בדואי לעבר היישוב כרמית שבנגב, השר לביטחון לאומי הגיע לאחר חצות לילה (בין ראשון לשני) לזירה והבהיר: "ניאבק על המשילות".

בן גביר קיים הערכת מצב עם קציני המשטרה ולאחר מכן נפגש עם עשרות מתושבי כרמית ועדכן: "הם ירו בעקבות שהרסנו להם מסגד שנבנה לא חוקי, אך זה לא מרתיע אותי, אמשיך להוביל מדיניות הריסת מבנים לא חוקיים ואמשיך להגיע שוב ושוב, לראות, לשמוע ולתת מענה ישיר לתושבים.

"אני מחובר לקבוצת הוואצאפ של היישוב, עוקב בזמן אמת אחרי כל זעקה ופועל כדי להחזיר את הביטחון".

בן גביר ציין כי המאבק על המשילות בנגב מתנהל בעוצמה: "אנחנו עושים היום מה שלא עשו שלושים שנה - הרסנו מעל 5,000 מבנים לא חוקיים, הכנסנו את המשמר הלאומי, מפוצצים חתונות שבהן יש ירי ולא מאפשרים להן להימשך. זה מרגיז את הפורעים ואני לא מתכוון לוותר, לא מתכוון למצמץ".

"הגעתי הלילה לתושבים כדי לשמוע", הוסיף השר לביטחון לאומי: "לראות ולחזק. אנחנו בעלי הבית במדינה הזאת ונילחם כדי שתהיה כאן משילות וריבונות בכל מקום במדינת ישראל."

השר בן גביר, הלילה

