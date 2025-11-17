פיצוץ חריג נרשם היום (שני) בין חברי סיעת 'עוצמה יהודית' בין חברי סיעת האחות 'הציונות הדתית', וזאת על רקע התיעודים הכואבים מפינוי המאחזים בגוש עציון, שנעשו בתמיכת שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו"ר המפלגה.

בעקבות הפינוי, חברת הכנסת לימור סון הר מלך עלתה להתקפה על סמוטריץ' וכתבה: "בצלאל זה עליך! ראיתי שאתה מתייחס לגירוש התושבים כאילו מדובר בעוד טרנד טיקטוק. כוחות המנהל שאתה אחראי עליהם, מפרקים את התושבים מכות, יורים עליהם רימוני הלם וגז. הפינוי שלקחת עליו אחריות מסלים מרגע לרגע וזה עליך. אני מתחננת. תחדול מיד את הכוחות לפני שיהרג שם מישהו. וכן בצלאל, הציונות הדתית מפנה יישובים".

שרת ההתיישבות אורית סטרוק הגיבה לדברי ח"כ לימור הר מלך שזעמה על הפינוי בגוש עציון וכתבה: "לימור יקרה, השוטרים הם באחריות יו"ר המפלגה שלך. בהחלט ראוי להדריך אותם לא לנקוט אלימות איומה שכזו".

עוד הוסיפה סטרוק: "ההתיישבות ביהודה ושומרון באחריותנו, והיא מתפתחת בשלוש השנים האלה כפי שלא התפתחה מעולם. ממש אין צורך, גם לא היתר, לפלוש לעתודות הקרקע של יישובים קיימים ולהשתלט עליהן".

גם יו"ר סיעת הציונות הדתית, חבר הכנסת אוהד טל, הגיב לדברי לימור סון הר-מלך: "לימור, מי שיורה רימוני גז ומרביץ למתיישבים אלה השוטרים שיו"ר המפלגה שלך אחראי עליהם".

חבר הכנסת טל הוסיף: "חלאס כבר לנסות להסיט את הקשב מהכישלונות הטוטאליים שלכם מול בעיות המשילות הנגב ובגליל. בואי נסכם שאתם תתעסקו עם תחומי האחריות שלכם ותשאירו לנו להמשיך לבנות את ההתיישבות כפי שאנחנו עושים בהיקפים היסטוריים וחסרי תקדים בשנים האחרונות".

גם יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן הגיב לביקורת מצד עוצמה יהודית וכתב: "הדאגה של כולם להתיישבות, לחוות, לגבעות וליישובים החדשים, מובנת מאוד. בגלל הדאגה הזו, אני יודע שירון רוזנטל עשה מאמצים מעל ומעבר להגיע להסכמות עם האנשים שבנו על הגבעות שליד מיצד ופני קדם באופן לא מוסדר, לא מאושר ולא מתואם.

דווקא כמי שגר בהתיישבות הצעירה אני יודע כמה חשוב לעבוד בתיאום כדי לאפשר את ההסדרה, גם אם היא לוקחת זמן רב.

הניסיון להציג את השר בצלאל סמוטריץ' ואת הממשלה שבנתה ואישרה יישובים בהיקף שלא היה כדוגמתו כאוייבי ההתיישבות בגלל שנענו לבקשת מועצת גוש עציון להציל שטח שמיועד להרחבת היישובים מאנשים שהשתלטו עליו וסירבו לכל שיח, הוא מגוחך.

כואב לי מאוד לראות את ההרס. אני יודע, מידיעה אישית, שכל המעורבים בדבר מצד המועצה והמנהל ניסו ככל יכולתם להגיע לסיכומים שימנעו את זה, ולא נענו.

מציע לכל חבריי להשקיע את אנרגיות המאבק במטרות המשותפות לכולם ולא בסימון אויבים מדומיינים בתוך המחנה הלאומי".