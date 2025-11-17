שר המשפטים יריב לוין ויו"ר ועדת השרים לעניין הדרכים והתנאים להפסקת כהונת היועץ המשפטי לממשלה, השר עמיחי שיקלי, הגישו בשם הממשלה תצהיר בנוגע להדחת היועצת המשפטית לממשלה.

בהודעה נכתב: "היועצת מהשפטית לממשלה בהרב מיארה פועלת בשיטתיות נגד הממשלה, מצויה בניגוד עניינים ומכפיפה את משאבי המדינה לצרכיה האישיים. קבלת העתירה משמעותה שינוי שיטת הממשל בישראל. בתצהיר שהגישו שיקלי ולוין, הבהירו השניים כי עניינם של העתירות "לקבוע תקדים עולמי ללא כל חקיקה מסמיכה, לפיו היועצת המשפטית לממשלה תהפוך לחסינה מפני פיטורים, אף כאשר היא פועלת בניגוד לעמדת הממשלה באופן שיטתי ומסכלת שוב ושוב את סמכות הממשלה כרשות המבצעת של המדינה ואת רצון הבוחר שנציגיו בכנסת מינו את הממשלה".

"הם משנים את כללי המשחק תוך כדי משחק", נכתב עוד בעתירה: "כך שלא ברור מדוע בית המשפט מבקש להחיל על הממשלה כללים שהוא איננו מחיל על עצמו. צווים אלה מנוגדים חזיתית לרעיון הדמוקרטי שלפיו זכותו של הציבור בזמן נתון לבחור בכנסת שתמנה ממשלה ממשלה ותוכל לסטות מבחירותיו של הדור הקודם".

השרים הבהירו בתשובה: "הוצאת צווים אלה בניגוד לחוק, בניגוד לדמוקרטיה, בניגוד לאינטרס הציבור ובניגוד לזכותה של הממשלה ובוכריה להליך הוגן, רק מלמדת על עומק השבר בו שרויה מערכת המשפט",.

לגבי חוסר הייצוג של היועמ"שית: "תוך ניגוד עניינים מובהק שהיא מתעלמת מריומו ושהוא חמור לאין שיעור מניגוד עניינים אחר שהיא העלימה ממנו עין, מדובר באבסורד מוחלט ובעולם הפוך. השירות הציבורי אינו ולא יכול להיות קניינה הפרטי של בהרב מיארה. כל מי שנותר בו קורטוב של יושרה אמור להתקומם נגדו".

בסוף התשובה כתבו השרים: "שאלת הדין הרצוי אינה מעניינו של בית המשפט אלא של המחוקק". בהמשך, הבהירו השרים כי "בקרב מי שמתנגדים לממשלה, ובכללם העותרים, יש המתקשים להשלים עם תוצאות הבחירות, ביניהם כאלה שסבורים כי 'הדמוקרטיה מתה בפסיעות קטנות', ולכן הם מציעים פעם אחר פעם לגלגל את הדמוקרטיה מראש ההר ולשבור את מפרקתה תוך יצירת סטנדרט משפטי גמיש שחל רק על ממשלות ימין".