עם סיום המלחמה: קנצלר גרמניה יגיע לביקור בישראל בחודש הבא

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ יגיע לביקור מדיני בישראל במהלך חודש דצמבר הקרוב. במהלך הביקור, מרץ ייפגש עם ראשי המדינה ועם משפחות חטופים ושורדי שבי. כך על פי הדיווח ב-ynet. מדובר בביקור ראשון של ראש מדינה אירופית זה זמן רב, וגם בביקור ראשון של מרץ בישראל מאז נבחר בפברואר השנה ונכנס לתפקידו כקנצלר.

כזכור, בשבוע שעבר הודיעה גרמניה כי החליטה להסיר את אמברגו הנשק החלקי שהטילה על ישראל במהלך המלחמה. דובר ממשלת גרמניה מסר בהצהרה: "ההחלטה להסיר את אמברגו הנשק על ישראל קשורה ביכולת ליישם את הסכם הפסקת האש ומבוססת עליה. אנו מצפים מכולם לכבד את ההסכמים שהושגו, זה כולל גם את הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועה בכמויות גדולות".

ההחלטה התקבלה בעקבות הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, ומאחוריה עמדו ראש הממשלה בנימין נתניהו ששוחח עם הקנצלר, ושר החוץ גדעון סער ששוחח עם עמיתו שר החוץ יוהאן ואדפול שגם ביקר בישראל באחרונה. ההחלטה הגרמנית על הפסקת העברת נשק שניתן להשתמש בו במלחמה בעזה התקבלה באוגוסט האחרון, ולפי הדיווחים מרץ מידר את ממשלתו מההחלטה.

לפני מספר שבועות רמז מרץ על השינוי בעמדתו בדברים שנשא בכנס של צעירי מפלגתו: "עמדתה של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה חייבת להיות ברורה, היכן אנו עומדים. בברית המערבית, לצד ישראל".