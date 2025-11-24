אחרי שראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי "מדינת ישראל הוציאה חלק מהאחים המוסלמים אל מחוץ לחוק, ואנחנו עובדים להשלים את הפעולה הזאת בקרוב", ובישראל פירשו כי הוא רומז על הוצאת מפלגת רע"מ של התנועה האסלאמית מחוץ לחוק, - יו"ר רע"מ ח"כ מנסור עבאס עולה להתקפה נגד נתניהו.

לדברי עבאס "נתניהו ממשיך לפגוע בדמוקרטיה הישראלית למען טובתו האישית. הוא פועל להפוך את רע״ם למפלגה לא־לגיטימית, ומנסה לפסול אותה מלרוץ בבחירות — רק כדי להבטיח את ניצחונו ולחסום את ממשלת השינוי".

עבאס הוסיף ותקף: "זה אותו נתניהו שבעבר בחן ואישר בעצמו כי רע״ם היא מפלגה לגיטימית ושניתן להקים איתה ממשלה".

"אנחנו נמשיך לפעול למען החברה הערבית וכלל אזרחי המדינה, ונמשיך לקדם אג’נדה של שותפות, דו־קיום וסובלנות בין שני העמים" אמר.

מנגד, מקורות בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו מסרו כי להצהרתו אמש בנוגע להוצאה מחוץ לחוק של האחים המוסלמים, "לא היה קשר ישיר לרע"מ", כך על פי דיווח ב-ynet.

לדבריהם, "אנחנו לא נגד מפלגה כזו או אחרת. ככל שמפלגת רע"מ תחרוג מהוראות החוק, המפלגה תיפסל מהתמודדות גם ללא קשר לאחים המוסלמים. נתניהו נגד תנועת האחים המוסלמים ורעיונותיה".

כזכור, אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את הנשיא דונלד טראמפ על החלטתו להוציא מחוק לחוק את ארגון האחים המוסלמים ולהגדיר אותו כארגון טרור. לדברי נתניהו, "זה ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון. מדינת ישראל הוציאה חלק מהארגון אל מחוץ לחוק, ואנחנו עובדים להשלים את הפעולה הזאת בקרוב".