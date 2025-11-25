נשיא ארגנטינה לסער: אחנוך את השגרירות בירושלים באביב הקרוב

שר החוץ גדעון סער נפגש הערב (שני) בארמון הנשיאות בבואנוס איירס עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי. פגישתם התחילה בארבע עיניים ולאחר מכן קיימו פגישה מורחבת בהשתתפות הצוותים.

בפתח הפגישה האישית בירך השר סער ברכת "שהחיינו" על בחירת מיליי לתפקיד נשיא ארגנטינה ועל ניצחונו בבחירות לפרלמנט. מיליי הניח גם הוא כיפה במהלך הברכה. סער אמר לנשיא כי בחירתו לתפקיד נשיא ארגנטינה היא נס שקרה לארגנטינה ונס לעם היהודי.

בפגישה דנו הצדדים בדרכים לחיזוק היחסים בין המדינות. השר סער הביע הערכה עמוקה לתמיכתו של מיליי בישראל בזירה הבין לאומית ובפורומים בין לאומיים. השניים שוחחו גם על ביקורו הבא של הנשיא מיליי בישראל במהלך 2026, במהלכו הנשיא אמר כי הוא יחנוך את שגרירות ארגנטינה בירושלים. הדבר צפוי לקרות בתקופת האביב.

שר החוץ בירך את הנשיא על הישגי הכלכלה הארגנטינאית בהנהגתו ואמר כי היה לו חשוב להגיע לארגנטינה יחד עם משלחת כלכלית ועסקית רחבה כדי לחזק את הקשרים הכלכליים בין המדינות. לדבריו, "ישראל מאמינה בצעדים וברפורמות שמוביל הנשיא מיליי להבראת כלכלת ארגנטינה".

במהלך הפגישה השר גם עדכן את הנשיא בסיכול רמטכ"ל חיזבאללה טבטבאי והציג לנשיא את המצב בלבנון ונסיונות חיזבאללה להשתקם ולהתחמש מחדש. סער הזכיר את נושא הפיגועים הגדולים בארגנטינה (בבנין האמיה ובבנין השגרירות) בשנות התשעים, מאחוריהם עמדו איראן וחיזבאללה.

כזכור, הנשיא, תומך מושבע של ישראל, הצהיר על העברת השגרירות בישיבה מיוחדת שנערכה במליאת הכנסת לרגל ביקורו בישראל לפני מספר חודשים.