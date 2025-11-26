ברקע הדיווחים על אפשרות להחלפתו, ובצל העימות החריף בינו לבין הרמטכ"ל אייל זמיר, שר הביטחון ישראל כ"ץ התייצב היום (רביעי) מעל בימת הכנסת כדי להשיב על שאילתות דחופות ובנוסף התייחס לנושאים שעל סדר היום.

ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), שאלה את שר הביטחון האם ראש הממשלה בנימין נתניהו יפטר אותו בקרוב, בשל העימות עם הרמטכ"ל.

השר כ"ץ השיב לדבריה ואמר כי "צפוי שאהיה שר הביטחון לפחות עד הבחירות, בעוד את תישארי באופוזיציה". ביחס להסכם של יאיר לפיד על הגבול הימי עם לבנון אמר כ"ץ כי מערכת הביטחון "תשקול את עמדתנו".

על העימות עם הרמטכ"ל אמר השר כ"ץ: "בכל מה שקשור לזירות המבצעיות - פועלים ביחד ומתקיים שיח כל הזמן. קבענו מחר פגישת עבודה שנקיים אותה".

כ"ץ הוסיף: "יש מחלוקת מסוימת בנושא התחקירים והצורך להעמיק, זה דבר ענייני שאני הטלתי על מבקר מערכת הביטחון שהוא גורם מקצועי מאוד - כדי שאני, שמאשר מינויים בצה"ל, אני חייב לדעת כדי לקבל החלטות. אין לי ספק שאני מייצג אינטרס ציבורי נרחב - לדעת מה קרה ב-7/10".

על הדיווח שסירב לבוא לפגישה משותפת עם הרמטכ"ל, טען כ"ץ: "כשראש הממשלה מזמין - באים, זו לא שאלה. הפרסומים היו שקריים".

בהמשך אף עקץ את נתניהו על דבריו בנוגע לציוצי הפריימריז: "כל פעם שבכיר בליכוד מביע דעה אומרים לו פריימריז - זה לא קשור בכלל. אני נותן המלצות מקצועיות ואמשיך לעשות את זה".