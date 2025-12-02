כיכר השבת
יו"ר ועדת חוץ וביטחון מודיע: הדיון על 'סעיף המטרה' בחוק הגיוס הסתיים

ח"כ ביסמוט: "הוועדה שמעה את כל הדעות ומתחילה לדון בסעיף הבא"; הדגשה: "מתקדמים צעד אחר צעד להסדרת אחת הסוגיות החשובות ביותר במדינת ישראל" (פוליטי)

ח"כ בועז ביסמוט (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הודיע היום (שלישי) כי הדיונים על סעיף המטרה ב הגיעו לסיומם המלא. ההודעה נמסרה לאחר שהוועדה שמעה את כלל הדעות וההתייחסויות שהוצגו על ידי חברי הכנסת מכל סיעות הבית.

"הוועדה כבר התחילה לדון בסעיף הבא בחוק, והעבודה נמשכת בקצב יעיל ומדויק," מסר ח"כ ביסמוט.

הוא הדגיש כי הוועדה ממשיכה להתקדם במרץ בנושא המורכב: "מתקדמים. צעד אחר צעד להסדרת אחת הסוגיות החשובות ביותר במדינת ישראל."

ההתקדמות בדיוני ועדת חוץ וביטחון מהווה שלב נוסף בקידום החוק, שנועד להסדיר את גיוס בני הישיבות לצה"ל.

