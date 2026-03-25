עמית סגל עם פרטים חדשים מאחורי הקלעים של ציטוטי זיו אלמוג

הפרשן הפוליטי הבכיר של חדשות 12 עמית סגל, שחשף אמש את הציטוטים המסעירים שבהן נשמע זיו אגמון, ראש הסגל בפועל של ראש הממשלה, מתבטא בחריפות כלפי גורמים שונים במערכת הפוליטית - הסביר הערב (רביעי) מה הסיבה שבגללה אגמון נותר לפי שעה בתפקידו ולא פוטר.

בתכנית שבע עם קרן מרציאנו, הוסיף סגל פרטים נוספים על מאחורי הקלעים של חשיפת הציטוטים ואמר כי "מדובר בסדרה של התבטאויות - שיחות, התכתבויות וואטספ, הקלטות ושיחות פנים אל פנים. לא מדובר בדבר חד פעמי או רגעי".

בשלב הזה הסביר סגל מה הסיבה שאגמון לא פוטא. "הוא מספיק חכם לשחק משחק די מתוחכם: מצד אחד לא הכחיש שאמר באמת את הציטוטים שיוחסו לו. גם אתמול, בהודעת התגובה שלו, לא הכחיש נחרצות את האמירות. כמו כן הוא לא מאיים בתביעת דיבה.

"זאת משום שהוא יודע שבמקרה כזה יתכן שהמקור יחליט שהוא מאשר לפרסם גם את חומר המקור שיש ברשותנו בין אם זה הקלטות או שיחות וואטפ או אחרים".

סגל הוסיף כי לעומת זאת, "בשיחות עם שרים - למשל השר בן גביר תיאר שיחה כזו - אומר אגמון שלא אמר דבר כזה אף פעם. לגורמים אחרים אמר שאולי מעד בלשונו או שדבריו נאמרו בהומור, או שהוא מצטער על דבריו. בכך השאיר לאנשים שמעסיקים אותו - לנתניהו - את הערפל שאומר: אולי לא אפטר אותו לשווא".

ויש עוד סיבות שבגינן סגל מעריך שאגמון טרם פוטר. "לנתניהו אין אנשים בסביבה שלו, רבים מהם נחקרו ונעצרו. והדבר הנוסף הוא שלנתניהו חשוב לשלוט באירועים ולא להיגרר אחריהם. יחד עם זאת ההערכה בלשכה היא שהוא לא יאריך ימים".