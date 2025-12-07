ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (ראשון) דברים בכנס השגרירים וראשי הנציגויות של משרד החוץ, בהשתתפות של 108 שגרירי ושגרירות ישראל בעולם, ראשי נציגויות והנהלת משרד החוץ.

נתניהו אמר בכנס כי "ישראל היום היא חזקה מאי פעם. מעצמה אזורית ועולמית. זה קשור בכמה דברים שנעשו בפרט בשנתיים האחרונות. העצמנו את כוחנו הצבאי, הכלכלי והמדיני. העוצמה שלנו התבטאה במלחמה הזו מבחינת העם והעמידה שלו. בכל מקום אחר שיש טילים אנשים בורחים החוצה, כאן ישראלים נלחמו לחזור. ישראל התבררה כמדינה באופן יוצא דופן".

נתניהו הוסיף: "אף אחד לא האמין שנשחרר את כל החטופים, אבל אני האמנתי ובקבינט האמינו. הרבה בגלל הלחץ הצבאי שהפעלנו. התחייבתי בפני המשפחה של רן גאוילי, ואני מתחייב גם בפניכם, אנחנו מחזירים את כל החטופים".

נתניהו ציין כי ב-7 באוקטובר ישראל ספגה "פיגוע ביטחוני, כלכלי ומדיני. יש כאלו שהספידו את מדינת ישראל". לדבריו, "אפשר להגיד שסינוואר פלט כדור, הוא לא חיכה ולא תיאם פעולה שהייתה צריכה לבוא בו-זמנית - הנוח'בות מצד אחד וארדואן מצד שני, ים של רקטות וטילים בליסטיים עלינו".

נתניהו זרק אמירה מדינית תוך כדי הנאום ואמר: "אדם בכיר באמריקה (כנראה טראמפ – י.נ) אמר לי 'אתם בני הברית הנלחמים היחידים שיש לנו'".

נתניהו אישר כי ייפגש בסוף החודש עם נשיא ארצות הברית טראמפ. זו תהייה פגישתם השישית של שני המנהיגים מתחילת השנה. בהתייחס לכך אמר נתניהו: "אנחנו לא משחקים שם גולף. אגב, אני לא יודע לשחק גולף. מה לעשות. כדורגל אולי, אבל גולף אני לא מכיר".

ראש הממשלה התייחס למגעים על הסדר ביטחוני מול סוריה, ואמר כי "אנחנו מקווים שנגיע להסכם פירוד בדרום סוריה. אבל אנחנו שומרים על הנכסים". לדבריו, "אנו רוצים לדאוג לאחינו הדרוזים".

נתניהו שאל את שגרירי נציגויות ישראל אם כדאי היה לעדכן את ממשל ביידן על חיסול נסראללה: "מה אתם אומרים? כדאי? דיפלומטית אולי כדאי. גם אני חשבתי שלא כדאי להודיע מראש. לא הודענו לאמריקנים, כן החלטנו לפעול. מיד אחרי הנאום באו"ם הכניס לי המזכיר הצבאי פתק. אני אתרגם את זה לאנגלית- DONE. בוצע", סיפר.

נתניהו מתח ביקורת על הכוח הרב לאומי ואמר: "ידידנו באמריקה רוצים להקים כוח בינלאומי שיעשה את העבודה, אני אמרתי, בבקשה. אדרבא. אנחנו יודעים שיש משימות מסוימות שהכוח יכול לעשות. לא כל דבר הם יכולים לעשות, אולי את העיקר הם לא יכולים לעשות. אבל אנחנו נראה".