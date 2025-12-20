"ידנו בזה בהרחבה": לקראת ביקורו המדיני של ראש הממשלה נתניהו בארה"ב, כלי תקשורת מרכזים במדינה מדווחים היום (שבת) על כך שהמנהיגים יעלו במהלך פגישתם את האפשרות לתקיפה נוספת בלב איראן.

על פי הדיווחים, נתניהו צפוי לעלות זאת ברקע החשש בישראל מפני האצה מחודשת של מערך הטילים הבליסטיים האיראנית.

בכאן חדשות דווח כי גורמים בירושלים סבורים כי באיראן החלו לשקם את כלל התשתיות ופסי הייצור של מערכות ההגנה האווירית במדינה, כאשר החשש בישראל - כי זהו איום גדול יותר מאשר "איום הגרעין האיראני".

בנוסף במהלך הפגישה של טראמפ - נתניהו, רה"מ צפוי לטעון כי תחילת השיקום של התשתיות באיראן מסכנת גם את האינטרסים האמריקניים, בנוסף לכך נתניהו יציג גם מספר אפשרות ותרחישים - מפעולה של ישראל באיראן ועד למבצע משותף עם ארה"ב.