דיווח בארה"ב: נתניהו וטראמפ ידונו באפשרות לפעולה צבאית נוספת "בלב איראן" 

כלי תקשורת בארה"ב מדווחים כי במהלך ביקורו המדיני - נתניהו יציג לנישא ארה"ב טראמפ את האפשרויות לביצוע תקיפה נוספת בלב איראן | החשש בירושלים: איראן החלה בהאצה מחודשת של תוכנית הטילים הבליסטיים, המסכנת גם את ארה"ב (מדיני)

טראמפ ונתניהו בכנסת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

"ידנו בזה בהרחבה": לקראת ביקורו המדיני של ב, כלי תקשורת מרכזים במדינה מדווחים היום (שבת) על כך שהמנהיגים יעלו במהלך פגישתם את האפשרות לתקיפה נוספת בלב איראן.

על פי הדיווחים, נתניהו צפוי לעלות זאת ברקע החשש בישראל מפני האצה מחודשת של מערך הטילים הבליסטיים האיראנית.

בכאן חדשות דווח כי גורמים בירושלים סבורים כי באיראן החלו לשקם את כלל התשתיות ופסי הייצור של מערכות ההגנה האווירית במדינה, כאשר החשש בישראל - כי זהו איום גדול יותר מאשר "איום הגרעין האיראני".

בנוסף במהלך הפגישה של - נתניהו, רה"מ צפוי לטעון כי תחילת השיקום של התשתיות באיראן מסכנת גם את האינטרסים האמריקניים, בנוסף לכך נתניהו יציג גם מספר אפשרות ותרחישים - מפעולה של ישראל באיראן ועד למבצע משותף עם ארה"ב.

0 תגובות

3
אם ישראל רוצה לבד מוחקת את איראן יש עודף של פצצות אטום בארסנל פשוט הידיים שלנו קשורות על ידיי ארצות הברית
שינדלר
2
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
1
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד

