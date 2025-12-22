מייק האקבי ( צילום: שלומי יוסף )

ברקע ניסויי הטילים בשעות האחרונות באיראן, שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי התייחס היום (שני) בריאיון לכנס המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS לאיום האיראני כלפי ישראל וגם מתח ביקורת קשה על מנהיגי מדינות אירופה.

"כנראה שאיראן לא הבינה את המסר המלא של המפציצים שתקפו בפורדו. נראה שהאיראנים מנסים לחפור בור עמוק יותר", אמר האקבי. הוא כאמור גם יצא נגד מדינות אירופה: "אם אירופה לא מבינה את האיום של איראן - אז הם אפילו יותר מטומטמים ממה שחשבתי".

תיעוד שובלי הטילים באיראן ( צילום: רשתות איראניות )

האקבי המשיך להתייחס לאיום האיראני, והסביר: "קשה לי לומר מה ארה"ב תעשה כי זו החלטת מדיניות שתתקבל בבית הלבן. כל מה שאני יכול לעשות זה להפנות אתכם למה שהנשיא אמר שוב ושוב, והוא אמר באופן עקבי שאיראן לעולם לא תעשיר אורניום ולא יהיה לה נשק גרעיני". "אתה ניאו נאצי ושורף פלסטינים": מהומה בוועדת הכנסת בין טיבי לצבי סוכות | צפו יוני גבאי | 16:41 בנט בהתקפה נגד נתניהו: "בלשכתו התרחש אירוע הבגידה החמור בתולדות המדינה" יוני גבאי | 14:19 האקבי הוסיף: "אני לא יודע אם איראן אי פעם התייחסה אליו ברצינות עד הלילה שמפציצי ה-B-2 טסו לפורדו. אני מקווה שהם קיבלו את המסר, אבל כנראה שהם לא קיבלו את המסר המלא כי נראה שהם מנסים להקים מחדש ולמצוא דרך חדשה לחפור את הבור עמוק יותר, לאבטח אותו יותר. זה מציג איום, אבל לא רק על ישראל ולא רק על ארצות הברית". "זה מציג איום אמיתי על כל אירופה, ואם האירופים לא מבינים את זה, אז הם אפילו יותר טיפשים ממה שאני לפעמים חושב שהם", טען האקבי. "זה משהו לא מאוד דיפלומטי לומר". עם זאת הוסיף: "צריך לומר שאני שמח לראות שהם החזירו כמה סנקציות על איראן, שהיה חשוב מאוד, וככל שיהיו יותר מהדברים האלה זה יעזור אולי לחנוק חלק מהיכולת של איראן לעשות את מה שהם מנסים לעשות".

תיעוד שובלי הטילים באיראן ( צילום: רשתות איראניות )

כזכור, באיראן דווח היום בשעות הצהרים, כי החל תרגיל שיגור הטילים, המבוצע ככל הנראה בידי משמרות המהפכה. לפי הדיווחים במספר אזורים ברחבי איראן נשמעו "רעשים חזקים" ובשמים נראו תנועות טילים.

דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בגאי טען היום כי מטרת הטילים היא "הגנה עצמית והרתעה" מפני כל תקיפה, ושייצורם אינו פתוח למשא ומתן. במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה על ניסויי טילים בכמה אזורים באיראן, ובהם חרמאבאד, מהאבאד, איספהאן, משהד וגם טהרן - אבל עדיין לא ברור אם אכן שוגרו טילים.

"תוכנית הטילים הבליסטיים האיראנית פותחה כדי להגן על שטח איראן, ולא תהיה נושא למשא ומתן", הצהיר בגאי במסיבת עיתונאים בטהרן. לדבריו, "יכולות ההגנה של איראן, שנועדו להרתיע כל תוקפן מלשקול מתקפה על המדינה, אינן עומדות לדיון".

כמו כן, בערוץ PressTv האיראני שמזוהה עם המשטר, צוטט בעברית מפקד צבא איראן, האלוף אמיר חאתמי, אומר כי "אנו נגיב באופן נחרץ על כל מעשה זדון". זאת, בצל האפשרות שישראל תתקוף שוב באיראן.

לדבריו, "המורל של כוחותינו בגבולות המדינה גבוה מאוד, והציוד והמתקנים הוכנו בהתאם ללקחים שהופקו מההגנה הקדושה בת 12 הימים נגד ישראל. בנחישות ובהחלטיות, הצבא נערך עם כל האמצעים הדרושים לעימות עם אויבים, והוא פועל ללא הרף להגברת מוכנותו להתמודד עם כל איום, לרבות לוחמה א-סימטרית ובלתי סדירה". הוא הוסיף: "אנו עוקבים מקרוב אחר כל תנועות האויב, ונגיב בנחישות על כל מעשה זדון".