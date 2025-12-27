כיכר השבת
"חציית קו אדום"

"פגיעה חמורה בקדושת השבת": גולדקנופף בהודעה נזעמת נגד הליכוד 

יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף גינה בחריפות את הודעת הליכוד אמש בנוגע לפרשת "קטאר-גייט", שפורסמה במהלך השבת | "פרסום הודעה פוליטית רשמית בעיצומה של השבת מהווה חציית קו אדום, ופגיעה חמורה בקדושת השבת" מסר (פוליטי, חרדים)

ח"כ יצחק גולדקנופף (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף גינה הערב (מוצאי שבת) בחריפות את הודעת הליכוד אמש בנוגע לפרשת "קטאר-גייט", שפורסמה באופן חמור במהלך השבת.

תוך חילול שבת, דובר הליכוד גיא לוי פרסם ברשת החברתית X תגובה לפרסומים האחרונים בקטארגייט, וחזר על המסרים נגד פלדשטיין, הדובר הצבאי לשעבר בלשכת נתניהו, ובעד יונתן אוריך, היועץ הפוליטי של נתניהו.

"פרסום הודעה פוליטית רשמית בעיצומה של השבת מהווה חציית קו אדום, ופגיעה חמורה בקדושת השבת ובסטטוס-קוו, שהם ערכי יסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית", מסר גולדקנופף.

עוד נכתב כי "מעבר לתוכן הדברים, עצם ההחלטה לפרסם הודעה כזו בשבת מבטאת זלזול בציבור שומרי השבת ופגיעה חמורה בציבור. אין כל הצדקה, לא פוליטית ולא תקשורתית, להפרת השבת לצורך ניהול הכחשות וספינים".

הודעת הליכוד פורסמה אמש בשעה 18:00, וכללה התנערות מפלדשטיין והתייצבות לצד אוריך. נתניהו עצמו הפיץ את ההודעה בצאת השבת. "בניגוד לטענות השקריות, פלדשטיין מעולם לא שימש כדובר ראש הממשלה ולא הועסק בלשכת ראש הממשלה", נמסר מהליכוד. "ראש הממשלה כמעט שלא היה עמו במגע, לא שיתף אותו בדיונים, ובוודאי שלא הכניס אותו לישיבות או דיונים מסווגים".

