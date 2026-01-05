כיכר השבת
כמובן מתעסק רק בחרדים

ישיר: נפתלי בנט בהצהרה מיוחדת לתקשורת בה הוא מציג חוק גיוס משלו | צפו

חבר הכנסת לשעבר ומי שרוצה לכהן גם בכנסת הבאה, נפתלי בנט, מקיים בשעה זו הצהרה לתקשורת | "כיכר השבת" מעביר את ההצהרה בשידור חי • הצטרפו (חדשות, פוליטי)

שעמד בראש ממשלת השינוי - השנויה במחלוקת, רוצה לחזור שוב לפוליטיקה במסגרת מפלגת "בנט 2026", הערב (שני) הוא מקיים הצהרה לתקשורת, "כיכר השבת", מעביר את ההצהרה בשידור חי.

בנט בחר בדרך שרבים בחרו לפניו, ועסק בציבור החרדי כאשר הוא הבהיר בפתח דבריו, כי הדבר הראשון שיעשה כשישוב לכס ראש הממשלה, הוא לבטל את , כך לדבריו.

לאחר מכן הוא הציג את החוק שלו, לו הוא קרא "חוק המשרתים", לדבריו: "מהיום, המשרתים בראש הפרימידה והמשתמטים בתחתית ואני מודיע מראש, תמיכה בחוק היא התנאי הראשון להצטרפות לממשלה בראשותי, זה חוק הדגל של הממשלה הבאה".

"אנחנו לוקחים את 25 מיליארד שקלים שמועבר למשתמטים ונעביר את הכל למשרתים. בפרמידה הישראלית יש שלוש שרמות, בראש יהיו משרתי המילואים הפעילים".

7
הציבור הישראלי והחרדי זוכר היטב את תקופת ממשלת השינוי חוסר יציבות פגיעות בחוקי יסוד וחוסר ביטחון לאומי עכשיו בנט חוזר כאילו לא קרה כלום ומנסה לשכנע אותנו לשכוח את הכישלון זה לא מנהיגות זה חמדנות פוליטית שנובעת מאגו שלא יודע גבול
קובי
6
כל ההצגה הזו היא ניסיון לשווק את בנט מחדש זה לא מנהיגות, זה מסחור הפוליטיקה עוד מופע עוד הצהרה, בלי שום תוכן אמיתי
דוד
5
חוק המשרתים? אולי נשמע טוב בכותרת אבל המימוש ייראה שונה לחלוטין והאמת היא שמדובר בעוד ניסיון לתפוס כוח
שטרן
4
הוא מציג עצמו כמגן החרדים אך בהיסטוריה שלו רואים חוסר עקביות וחוסר אחריות הציבור יודע שכסף כוח ופוליטיקה הם מניעיו לא טובת הכלל
אמנון
3
לא צריך פילוגים וטריקים החברה זקוקה למנהיגות שמחברת ולא שמפלגת. הציבור הישראלי רוצה מנהיגות אחראית, לא סחיטה פוליטית
גדעון
2
בחורי הישיבות אינם פושעים אינם מנצלים הם משקיעים את חייהם בלימוד תורה בקדושה ובשמירה על ערכי החברה מי שמתייחס אליהם כאל משתמטים או בזבזני תקציב מחלל אמת וצדק כולם מכבדים תורת ישראל ויעמודו איתן נגד מי שמנסה לפגוע בהם
גל
1
תלמידי הישיבות אינם 'משתמטים הם עמודי התווך של עם ישראל! כל יום כל שעה הם משקיעים את חייהם בלימוד תורה, בהעמקת הידע בחיזוק הדת והעם. מי שקורא להם משתמטים משקר ומטעה את הציבור זו השליחות שלהם זו ההקרבה שלהם, וזה מה שמחזיק את החברה שלנו על הרגליים
זאב

