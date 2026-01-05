נפתלי בנט שעמד בראש ממשלת השינוי - השנויה במחלוקת, רוצה לחזור שוב לפוליטיקה במסגרת מפלגת "בנט 2026", הערב (שני) הוא מקיים הצהרה לתקשורת, "כיכר השבת", מעביר את ההצהרה בשידור חי.

בנט בחר בדרך שרבים בחרו לפניו, ועסק בציבור החרדי כאשר הוא הבהיר בפתח דבריו, כי הדבר הראשון שיעשה כשישוב לכס ראש הממשלה, הוא לבטל את חוק ההשתמטות, כך לדבריו.

לאחר מכן הוא הציג את החוק שלו, לו הוא קרא "חוק המשרתים", לדבריו: "מהיום, המשרתים בראש הפרימידה והמשתמטים בתחתית ואני מודיע מראש, תמיכה בחוק היא התנאי הראשון להצטרפות לממשלה בראשותי, זה חוק הדגל של הממשלה הבאה".

"אנחנו לוקחים את 25 מיליארד שקלים שמועבר למשתמטים ונעביר את הכל למשרתים. בפרמידה הישראלית יש שלוש שרמות, בראש יהיו משרתי המילואים הפעילים".