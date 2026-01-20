כיכר השבת
המהלך שיכריע את הבחירות? הצעד של אייזנקוט להחליף את שלטון נתניהו

אחרי שבנט הציע לו את המקום השני ולפיד את המקום הראשון, יו"ר מפלגת "ישר", הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הציע לנפתלי בנט ויאיר לפיד להתאחד לרשימה אחת – שזהות העומד בראשה תיקבע בהמשך | הרעיון הוא להרכיב רשימת ענק של מפלגות המרכז – שמימינה ליברמן ומשמאלה גולן (פוליטי)

גדי איזנקוט הציע ל ו לחבור לרשימה אחת שתרוץ יחד בבחירות הקרובות. בעבר בנט הציע לו את המקום השני ולפיד את המקום הראשון. כעת הרמטכ"ל לשעבר הציג הצעה משלו: רשימה אחת של 3 מפלגות, כשזהות העומד בראש תיקבע רק בסמוך לבחירות.

על פי הדיווח הערב (שלישי) בחדשות 12, איזנקוט, שהודיע בשנה החולפת על הקמת מפלגת "ישר!", הציע לראשי "בנט 2026" ו"יש עתיד" להקים רשימת מרכז מאוחדת שתוביל את הגוש המתנגד לנתניהו ולקואליציה הנוכחית. לפי הצעתו של איזנקוט, רק בהמשך ייקבע מי יוביל את הרשימה המאוחדת.

לפי הדיווח, לרשימה יגובשו קווי יסוד משותפים, ועל חלקם יחתמו גם השותפים לגוש - וגולן. הרשימה תרוץ תחת קמפיין אחד. כאשר העומד בראש ייבחר בסמוך לבחירות, ויהיה זה המועמד בעל הסיכויים הגבוהים ביותר להוביל לניצחון. זה ייקבע על פי סקרים ומחקרי עומק.

הרעיון הוא רשימת ענק של 30 או אפילו 40 מנדטים, שתעבור את הליכוד בפער ניכר. המטרה היא להשיג חיבור מוקדם, ובבת-אחת – על מנת להציג מהרגע הראשון את המוצר כמפלגת מרכז. 

