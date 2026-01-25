לאחר כינוס הקבינט המדיני ביטחוני הערב (ראשון) לשכת ראש הממשלה הודיעה כי במסגרת תכנית 20 הנקודות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הסכימה ישראל לפתוח את מעבר רפיח לפתיחה מוגבלת למעבר אדם בלבד, ובפיקוח ישראלי מלא.

המהלך הותנה בהשבת כלל החטופים החיים ובמאמץ מלא מצד חמאס לאיתור והשבת החטופים החללים. צה"ל מבצע בשעה זו פעולה ממוקדת לאיתור והשבת רס"ר רן גואילי ז"ל, ובהתאם לתוצאותיה - תתקבל החלטה סופית על פתיחת המעבר.

בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב: "במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, הסכימה ישראל לפתוח את מעבר רפיח פתיחה מוגבלת למעבר אדם בלבד עם מנגנון פיקוח ישראלי מלא".

על פי ההודעה, "פתיחת המעבר הותנתה בהשבתם של כל החטופים החיים וביצוע 100% מאמץ מצד החמאס לאיתורם והשבתם של כל החטופים החללים".

בהודעה הודגש כי "צה״ל מבצע בשעות אלו פעולה ממוקדת למיצוי כלל המידע המודיעיני שהושג במסגרת המאמץ לאיתור והשבת החלל החטוף רן גואילי ז״ל. עם מיצוי הפעולה ובהתאם למוסכם עם ארה״ב, ישראל תפתח את מעבר רפיח".

"מדינת ישראל מחויבת להשבתו של גיבור ישראל רס״ר רן גואילי ז״ל, ולא תחסוך כל מאמץ להשבתו לקבר ישראל", נכתב.