כיכר השבת
"מסר רע מאוד"

"אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינית בדם ילדינו" | שרים בקבינט זעמו על מדיניות נתניהו

שרים בקבינט המדיני ביטחוני מתחו ביקורת חריפה על ההחלטה לעבור לשלב ב' ולפתוח את מעבר רפיח | השרה סטרוק: "אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינית בדם ילדינו" | השר סמוטריץ': "אם לא נשלוט שם עם שלטון צבאי - המשמעות היא שנקבל מדינה פלסטינית" | השר בן גביר: "אם מעבר רפיח יפתח זו תהיה טעות גדולה ומסר רע מאוד" | לשכת רה"מ טענה כי מדובר בהסכמה "במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ" (חדשות, מדיני)

2תגובות
ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

הקבינט המדיני ביטחוני התכנס אמש (ראשון) לדון על המעבר לשלב ב' בעסקת ה וסיום המלחמה ברצועת עזה ופתיחת מעבר רפיח כבר בסוף השבוע הקרוב.

בפתח הדיון בקבינט קיבלו השרים עדכון על החיפושים המתבצעים בשעות אלו אחר החלל החטוף האחרון, גיבור ישראל רן גויאלי הי"ד, בדרום רצועת עזה.

כשראש הממשלה, בנימין נתניהו, החל לדבר בנושא המעבר לשלב ב' בעסקת החטופים ופתיחת מעבר רפיח, שרים בקבינט תקפו את ההתנהלות של ישראל והמדיניות של ראש הממשלה.

השרה אורית סטרוק תקפה בחריפות: "אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינית בדם ילדינו. הקבינט הזה הרי בסוף יקבל החלטה לשלוח את חיילינו להילחם בחמאס כי אף אחד אחר לא יעשה את זה, ואז מה נגיד להם?".

השר בצלאל סמוטריץ' הוסיף: "אם לא נשלוט שם עם שלטון צבאי - המשמעות היא שנקבל מדינה פלסטינית".

השר איתמר בן גביר התבטא אף הוא ואמר: "עשינו דברים גדולים כמו להרוג עשרות אלפי מחבלים, אבל עדיין לא השמדנו לחלוטין את החמאס ואנחנו חייבים לפרק ולפרז - מספיק עם התמימות של קושנר וויטקוף - אם מעבר רפיח יפתח זו תהיה טעות גדולה ומסר רע מאוד!".

בלשכת ראש הממשלה התייחסו במרומז לביקורת על ההחלטה לפתוח את מעבר רפיח ומסרו בתום הדיון בקבינט: "במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, הסכימה ישראל לפתוח את מעבר רפיח פתיחה מוגבלת למעבר אדם בלבד עם מנגנון פיקוח ישראלי מלא".

בלשכת נתניהו אישרו שהמעבר ייפתח גם ללא תוצאות בחיפושים אחר רן גויאלי הי"ד: "פתיחת המעבר הותנתה בהשבתם של כל החטופים החיים וביצוע 100% מאמץ מצד החמאס לאיתורם והשבתם של כל החטופים החללים".

בלשכת רה"מ עדכנו: "צה״ל מבצע בשעות אלו פעולה ממוקדת למיצוי כלל המידע המודיעיני שהושג במסגרת המאמץ לאיתור והשבת החלל החטוף רן גואילי ז״ל. עם מיצוי הפעולה ובהתאם למוסכם עם ארה״ב, ישראל תפתח את מעבר רפיח".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
לא למדנו כלום מ7.10 חמאס מקבל מתנות על חשבון דם יהודים !
שינדלר
1
היום שאחרי של ביבי זה ממש כמו בביבי של היום לפני
ביבי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר