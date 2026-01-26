הקבינט המדיני ביטחוני התכנס אמש (ראשון) לדון על המעבר לשלב ב' בעסקת החטופים וסיום המלחמה ברצועת עזה ופתיחת מעבר רפיח כבר בסוף השבוע הקרוב.

בפתח הדיון בקבינט קיבלו השרים עדכון על החיפושים המתבצעים בשעות אלו אחר החלל החטוף האחרון, גיבור ישראל רן גויאלי הי"ד, בדרום רצועת עזה.

כשראש הממשלה, בנימין נתניהו, החל לדבר בנושא המעבר לשלב ב' בעסקת החטופים ופתיחת מעבר רפיח, שרים בקבינט תקפו את ההתנהלות של ישראל והמדיניות של ראש הממשלה.

השרה אורית סטרוק תקפה בחריפות: "אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינית בדם ילדינו. הקבינט הזה הרי בסוף יקבל החלטה לשלוח את חיילינו להילחם בחמאס כי אף אחד אחר לא יעשה את זה, ואז מה נגיד להם?".

השר בצלאל סמוטריץ' הוסיף: "אם לא נשלוט שם עם שלטון צבאי - המשמעות היא שנקבל מדינה פלסטינית".

השר איתמר בן גביר התבטא אף הוא ואמר: "עשינו דברים גדולים כמו להרוג עשרות אלפי מחבלים, אבל עדיין לא השמדנו לחלוטין את החמאס ואנחנו חייבים לפרק ולפרז - מספיק עם התמימות של קושנר וויטקוף - אם מעבר רפיח יפתח זו תהיה טעות גדולה ומסר רע מאוד!".

בלשכת ראש הממשלה התייחסו במרומז לביקורת על ההחלטה לפתוח את מעבר רפיח ומסרו בתום הדיון בקבינט: "במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, הסכימה ישראל לפתוח את מעבר רפיח פתיחה מוגבלת למעבר אדם בלבד עם מנגנון פיקוח ישראלי מלא".

בלשכת נתניהו אישרו שהמעבר ייפתח גם ללא תוצאות בחיפושים אחר רן גויאלי הי"ד: "פתיחת המעבר הותנתה בהשבתם של כל החטופים החיים וביצוע 100% מאמץ מצד החמאס לאיתורם והשבתם של כל החטופים החללים".

בלשכת רה"מ עדכנו: "צה״ל מבצע בשעות אלו פעולה ממוקדת למיצוי כלל המידע המודיעיני שהושג במסגרת המאמץ לאיתור והשבת החלל החטוף רן גואילי ז״ל. עם מיצוי הפעולה ובהתאם למוסכם עם ארה״ב, ישראל תפתח את מעבר רפיח".