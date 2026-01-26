לפיד וגנץ, היום ( צילום: ערוץ כנסת )

ראשי הסיעות הגדולות באופוזיציה, חברי הכנסת יאיר לפיד ובני גנץ, נאמו היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה בכנסת וכמובן תקפו את חוק הגיוס.

בני גנץ אמר: ״ראשית כולנו מתפללים להצלחת המבצע להשבת לוחם היס"מ הגיבור רן גואילי ומחזקים את חיילי צה"ל שפועלים למען המטרה הקדושה הזו בשעות אלו. אסור לתת יד לשום הקלה נוספת ברצועת עזה עד שמיצינו עד תום את המאמצים הנוכחיים להשבתו של רן למשפחתו ולארצו". לדבריו: "מעבר לשלב ב' חייב להתחיל בפירוק שלטון החמאס וכוחו הצבאי – ולא בצינור חמצן לחמאס. מעבר רפיח הוא רק סימפטום. כמו שאמרנו מראשית המלחמה, צריך היה לשחרר את החטופים בקדימות – ואז להמשיך ולחסל את חמאס. עכשיו, כשאין לנו חטופים חיים יותר ברצועה, אין לנו גם מגבלות מבצעיות. צריך לסיים את העבודה". עוד אמר גנץ: "צריך לסכם עם הנשיא טראמפ על דד ליין שבו חמאס מתפרק מנשקו ועוזב את השלטון. גם אם נכון לתת הזדמנות ליוזמת טראמפ, אסור שנחיה באשליות של השישה באוקטובר. חיילים טורקים, קטארים או אפילו אמריקאים - לא יחסלו את חמאס. רק חיילי צה"ל. להערכתי זו לא שאלה של האם – אלא רק של מתי. אנחנו נסיים את העבודה".

דבריו של גנץ | צפו ( צילום: ערוץ כנסת )

"כדי שנסיים את המהלך הזה", הסביר גנץ: "צה"ל חייב חיזוק – גם באמצעים וגם באנשים. הדיל שנרקם ברגעים אלו של תקציב תמורת השתמטות הוא לא רק מושחת והרסני לכלכלה. הוא פוגע קשות במשרתים. והוא מחבל ביכולתנו להביא למיטוטו הסופי של שלטון החמאס. מטורף בעיני שאחרי כל מה שעברנו, הממשלה עדיין עוסקת בחיסול צבא העם במקום בחיסול חמאס. ואני שואל את נתניהו ואת שרי הליכוד. את אבי דיכטר שהיה ראש שב"כ, את ישראל כ"ץ שמופקד על ביטחון המדינה - זה באמת שווה לכם בשביל עוד שלושה חודשים על הכסא?".

עוד הוא הוסיף: "אני מדבר בשבועות האחרונים עם חברי כנסת מכהנים ובכירים נוספים בליכוד – והתשובה שלהם היא חד משמעית לא. אני אומר לכם: חוק הפטור מגיוס לא יעבור. אבל חשוב מכך – אני שומע התפכחות. יש רבים בליכוד וגם בציונות הדתית. חברי כנסת מכהנים ולשעבר, ביחד עם דמויות מפתח שלא יסכימו להמשך הדיל ההרסני הזה. שלא יתנו גב להקמת ממשלת משתמטים וקיצוניים נוספת. הניסוי הזה לא רק נכשל והביא לנו אסון – הוא קרס".

לסיום אמר גנץ: "יותר ויותר אנשים מבינים שהפתרון היחיד הוא ממשלת אחדות רחבה של המשרתים – בלי הקיצוניים. וזה מה שיהיה.״

דבריו של לפיד | צפו ( צילום: ערוץ כנסת )

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בפתח ישיבת סיעת יש עתיד: "בכנסת ישראל יש לא רק 61 חברי כנסת שהם נגד החוק ההשתמטות, יש 71, אולי אפילו 81. הם רק צריכים להחליט שהם לא מוכנים לרמות את הלוחמים. חוק ההשתמטות לא יעבור אנחנו נעצור אותו ויהיה פה חוק גיוס אמיתי. מי שלא יתגייס, לא יקבל שקל. נסגור להם את הברז ואתם תראו כמה מהר הם יתגייסו".

לפיד המשיך לזעום: "בוועדת החוץ והבטחון נמשכים השבוע הדיונים על חוק ההשתמטות. יש לי שאלה אחת לנתניהו וביסמוט: למה? למה אתם ממשיכים את הפארסה המבישה הזו אחרי שהקלטות הרבנים חשפו שמדובר בהונאה גמורה? את מי אתם מרמים? חשפו אתכם. כולם יודעים. המשחק נגמר. הרב הירש אומר בקולו, ״לא יהיו יעדים, חס וחלילה שנמלא יעדים.״

"הוא אומר", אמר לפיד: "אני מצטט, זה הוקלט: ״הם חושבים שאנחנו נרצה למלא את היעד? בוודאי שאנחנו לא נרצה. בסוף החוק ייפול אחרי כמה שנים, אבל בינתיים הרווחנו זמן.״ הוא מודה בקולו שזה מה שסגרו איתו, חוק הונאה גמור שמטרתו היחידה היא למשוך זמן. הרב לנדו אומר, ״הכל שטויות, אף אחד לא יילך לצבא.״ הרב יהודה כהן, נציג ש״ס אומר, ״ראשי הישיבות לא ישלחו אף אחד.״ שואלים אותו, אז למה אתם מעמידים פנים שכן? והוא אומר בלי למצמץ, ״כדי שהגזרות יבוטלו.״ כלומר, כדי שהתקציבים יחזרו".

"אל תתבלבלו לרגע", הוסיף לפיד להסית: "ההונאה הזו, כמו כל הונאה, עוסקת גם בכסף. 60 מיליארד שקל ממשלת ישראל נותנת כל שנה למשתמטים. כשזה מגיע ל-לקחת את הכסף שלנו, הם דווקא מכירים יופי במדינת ישראל. האנשים האלה מתייחסים למדינת ישראל כאילו היא מדינה זרה של גויים, שמצווה לרמות אותה, ודרעי ונתניהו עוזרים להם. את ההונאה הזו הם רוקמים בזמן ש-924 לוחמים נהרגים, קרוב ל- 30 אלף נפצעים".

לפיד המשיך לעסוק בהקלטות ואמר: "ההקלטות האלה אומרות שהם נתפסו בשעת מעשה. הם מרמים את המדינה, והשותפים שלהם להונאה הזו הם כל ממשלת הימין על מלא. תסבירו לי בשם א-לוהים מה ימין בחבורה הזו? מה ימין באנשיםשמגדירים את עצמם כאנטי ציונים ומרמים את צה״ל ואת האנשים שנהרגו ונפצעו בשביל להגן עליהם. זה כבר לא תיאורטי, זו לא ספקולציה, זו הקלטה. אם הרבנים אומרים – ״אפילו חרדי אחד לא יתגייס״, אז ברור שזה מה שאמרו להם דרעי ונתניהו.

לסיום אמר לפיד: "החוק הזה לא יעבור, מפני שיש גבול. אנחנו נעצור אותו ויהיה פה חוקגיוס אמיתי. מי שלא יתגייס, לא יקבל שקל אחד מהמדינה. לא מעונות, לא קצבאות, כלום. נסגור להם את הברז ואתם תראו כמה מהר הם יתגייסו".