בישיבת קבינט שהתכנסה הערב (חמישי) בוושינגטון, בהשתתפות נשיא ארצות הברית, נשא דברים דולנד טראמפ - והתייחס בין היתר למצב בעזה ולהחזרתו של רן גואילי לקבר ישראל.

הוא אמר כי לחמאס היה תפקיד משמעותי בהחזרת החטופים, והוסיף כי "לא היינו מרוצים איתם". לדבריו, "אף אחד לא האמין שזה יקרה, הם חזרו יחסית מהר".

על חזרתו של רן גואילי השבוע אמר הנשיא: "ההורים שלו כל כך שמחים". שליחו סטיב ויטקוף שהיה מעורב במגעים אמר לטראמפ בהתרגשות: "הם מוקירים לך טובה כל כך".

ויטקוף הוסיף ואמר בהתייחסותו על עזה: "אנחנו נמצאים כעת בשלב השני. לראשונה הקמנו, אדוני הנשיא, בשמך, ממשלה טכנוקרטית והוצאנו את הטרוריסטים משם. הם הולכים להתפרק מנשקם, הם יעשו זאת אין להם ברירה". גם טראמפ אמר כי "לחמאס לא יהיה נשק".

במהלך הישיבה התייחס הנשיא טראמפ גם למלחמת רוסיה ואוקראינה ואמר כי ביקש מהנשיא פוטין שלא ישגר טילים לעבר קייב למשך שבוע בגל הקור הגדול.

"מדובר בקור שהם לא הכירו מעולם", אמר טראמפ, והוסיף כי הנשיא הרוסי הסכים לבקשה.