ברקע הקמת 'מועצת השלום' של טראמפ, וועדת הטכנוקרטים שתנהל את הרצועה, הערב (ראשון) דווח כי בשבועות האחרונים מתקיימים מגעים אינטנסיביים בין איחוד האמירויות, ישראל וארה"ב, במסגרתם באמירויות שואפים לקבל לידיהם את כל האחריות האזרחית לניהול עזה. ההידברות עם ארה"ב וישראל בעיצומה, טיוטות הוחלפו וההסכם נמצא בשלבים מתקדמים.

על פי הדיווח בחדשות 12, במסגרת הסמכויות באיחוד האמירויות מתכוונים לנהל את המסחר וניהול כל השווקים ברצועת עזה, ולשלוח כוחות מטעמם לאבטח את המעטפת הלוגיסטית שלה יחד עם חברות אבטחה אמריקאיות.

עוד דווח כי באיחוד האמירויות מתכוונים לקנות את כל הסחורה שתיכנס לרצועה מישראל ולהשתמש בקבלנים ישראלים. בנוסף, באמירויות מתכננים לשדרג את מרכזי החלוקה למרכזים לוגיסטיים שינהלו את שליחת הסחורות לסקטור הפרטי ברצועה.

במקביל, בכאן חדשות דווח כי פיילוט הפעלת מעבר רפיח הושלם מוקדם יותר היום, והחל ממחר יפתח המעבר באופן רשמי, עם מכסות קפדניות. בכל יום יעברו במעבר עד 200 בני אדם בסך הכל לשני הכיוונים, מכיוון שהמעבר אינו יכול להתמודד עם תנועה גדולה יותר בתצורת התפעול הנוכחית שלו.

50 חולים יצאו בכל יום כאשר לכל חולה יהיו שני מלווים. מהעבר השני תתאפשר כניסתם של 50 בני אדם בלבד. המעבר יעבוד שש שעות ביום, בין השעות 09:00-15:00.

בישראל הגדירו את הפיילוט לפתיחת מעבר רפיח כ"מוצלח מאוד". הבוקר נעשו במעבר בדיקת מערכות, תקינות תשתיות, סימולציה של מעבר אוטובוסים ואמבולנסים ותדריך לכל הגורמים המעורבים: הפלסטינים שמתפעלים את המעבר ומשלחת האיחוד האירופי.