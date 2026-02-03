שר הביטחון לשעבר, ח"כ אביגדור ליברמן, התייחס ללוגו החדש של הוועדה לניהול עזה, לוגו הכולל את סמל הרשות הפלסטינית וטען כי הממשלה מעבירה את השליטה בעזה לרשות הפלסטינית.

לדברי ליברמן: "סופית, ממשלת ה-7 באוקטובר העבירה את השליטה בעזה לרשות הפלסטינית! זאת כמובן בנוסף להכנסת משאיות סיוע, דלק וחשמל למחבלי החמאס".

ליברמן תקף את הדרג המדיני והוסיף: "הובטח לנו 'ניצחון מוחלט"' וקיבלנו ביזיון מוחלט. את ההנהגה הרופסת הזו חייבים לסלק, ויפה שעה קודם!".

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "הלוגו של הוועדה לניהול עזה (NCAG) שהוצג לישראל היה שונה לחלוטין מזה שפורסם הערב.

"ישראל לא תקבל שימוש בסמל של הרשות הפלסטינית, והרשות הפלסטינית לא תהיה שותפה בניהול עזה".

יצוין כי הוועדה הלאומית לניהול עזה - NCAG - היא ממשלה זמנית שהוסמכה על ידי החלטה 2803 של מועצת הביטחון של האו"ם לנהל את הפעילות היומיומית של השירות האזרחי והמנהל ברצועת עזה לאחר מלחמת חרבות ברזל.

בראש הוועדה נבחר לעמוד עלי שעת', לשעבר סגן שר התכנון הפלסטיני. הוועדה הוקמה רשמית ב-14 בינואר 2026, והקמתה נתמכה על ידי הרשות הפלסטינית והתקבלה על ידי ממשלות מצרים, קטר וטורקיה. על פי הדיווחים, לרבים מחברי הוועדה קשרים הדוקים לרשות הפלסטינית.