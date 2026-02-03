כיכר השבת
מי שולט בעזה

סערת לוגו ועדת ניהול עזה | ליברמן: הובטח לנו ניצחון מוחלט וקיבלנו ביזיון מוחלט

שר הביטחון לשעבר ליברמן התייחס ללוגו הוועדה לניהול רצועת עזה, עם סמל הרשות הפלסטינית, ותקף: "ממשלת ה-7 באוקטובר העבירה את השליטה בעזה לרשות הפלסטינית" | לשכת רה"מ: "הרשות הפלסטינית לא תהיה שותפה בניהול עזה" (מדיני)

הלוגו של הוועדה עם סמל הרשות הפלסטינית

שר הביטחון לשעבר, ח"כ אביגדור ליברמן, התייחס ללוגו החדש של הוועדה לניהול , לוגו הכולל את סמל הרשות הפלסטינית וטען כי הממשלה מעבירה את השליטה ב לרשות הפלסטינית.

לדברי : "סופית, ממשלת ה-7 באוקטובר העבירה את השליטה בעזה לרשות הפלסטינית! זאת כמובן בנוסף להכנסת משאיות סיוע, דלק וחשמל למחבלי החמאס".

ליברמן תקף את הדרג המדיני והוסיף: "הובטח לנו 'ניצחון מוחלט"' וקיבלנו ביזיון מוחלט. את ההנהגה הרופסת הזו חייבים לסלק, ויפה שעה קודם!".

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "הלוגו של הוועדה לניהול עזה (NCAG) שהוצג לישראל היה שונה לחלוטין מזה שפורסם הערב.

"ישראל לא תקבל שימוש בסמל של , והרשות הפלסטינית לא תהיה שותפה בניהול עזה".

יצוין כי הוועדה הלאומית לניהול עזה - NCAG - היא ממשלה זמנית שהוסמכה על ידי החלטה 2803 של מועצת הביטחון של האו"ם לנהל את הפעילות היומיומית של השירות האזרחי והמנהל ברצועת עזה לאחר מלחמת חרבות ברזל.

בראש הוועדה נבחר לעמוד עלי שעת', לשעבר סגן שר התכנון הפלסטיני. הוועדה הוקמה רשמית ב-14 בינואר 2026, והקמתה נתמכה על ידי הרשות הפלסטינית והתקבלה על ידי ממשלות מצרים, קטר וטורקיה. על פי הדיווחים, לרבים מחברי הוועדה קשרים הדוקים לרשות הפלסטינית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר