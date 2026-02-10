נשיא המדינה המשיך היום (שלישי) את ביקורו באוסטרליה והבוקר ביקר הנשיא בבית ספר מוריה בסידני.

הנשיא ורעייתו מיכל הרצוג קיימו לאחר מכן מפגש של שאלות ותשובות עם תלמידי תיכון יהודים מקומיים.

במהלך השיחה דנו הנשיא והתלמידים בגל האנטישמיות הגובר באוסטרליה, בפיגוע הטרור בבונדי ביץ’ והשלכותיו, ביחסים בין ישראל לאוסטרליה ובתרומתה הייחודית של יהדות אוסטרליה למדינת ישראל.

הרצוג התייחס בדבריו לעלייה באנטישמיות באוסטרליה: "באוסטרליה מתרחש גל עצום של אנטישמיות שלא ראינו בעבר, והיסטורית לא ציפינו שזה יתרחש דווקא פה. המלצתי לכולנו היא לעמוד זקופים, להביט להם בעיניים ולא לפחד. לא נזוז לאחור, להפך, אנו גאים בזהותנו היהודית והציונית. אנו גאים בישראל, מדינת הלאום שלנו, ומתעקשים להמשיך ולהתקדם יחד".

באשר יחסי ישראל-אוסטרליה והמחאות האנטי-ישראליות באוסטרליה אמר הרצוג: "מבחינה היסטורית, תרומתה של אוסטרליה להקמת ישראל ולשיבת העם היהודי למולדתו הייתה עצומה. מאז, ישראל הייתה נושא הנתמך משני צידי המערכת הפוליטית כאן. ברור שמשהו שלילי התרחש בדור האחרון, והוא השתרש עמוק, ועלינו להתמודד עם זה".

לדבריו: "עם הממשלה הנוכחית חווינו עליות ומורדות, קיימות מחלוקות רבות סביב האופן שבו הם תופסים את המדיניות של ישראל, ולעיתים אינם מבינים שאנו מגינים על עצמנו באחת התקופות הקשות ביותר, מול קיצוניות אסלאמיסטית-ג’יהאדיסטית ומול משטר האימים האיראני המאיים על העולם כולו. אנו רואים עצמנו כמי שמגינים על העולם החופשי. לעיתים ספגנו ביקורת חריפה, אך לצד זאת מתקיים בינינו דיאלוג פתוח וכן".

הנשיא הדגיש: "מטרתי בביקור הזה היא להחזיר את היחסים למסלולם, לשדרג ולשפר אותם, ולהחזיר את התמיכה בישראל משני צדי המערכת הפוליטית.

"אני יודע שהמפגינים שמקללים אותנו ומפיצים שקרים והאשמות כבדות נגד עמנו אינם רוצים לשמוע זאת, אך אני מאמין שהרוב הדומם באוסטרליה בהחלט רוצה בכך ולחזור למסלול הנכון".